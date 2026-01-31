Biancheri, en la agenda del Betis como alternativa joven para la delantera

Dentro del 'plan B' por si Bakambu se queda, Manu Fajardo maneja el nombre del delantero galés de 19 años, que el Manchester United quiere ceder en este mercado

La dirección deportiva del Betis maneja dos escenarios para reforzar la delantera en la recta final de mercado, ya dependiendo de si sale o no Bakambu en las últimas horas, lo que ahora mismo no resulta sencilla.

Así, la primera opción de Manu Fajardo, la preferida por Pellegrini, es reclutar a un delantero contrastado y con experiencia que otorgue rendimiento inmediato y compita de tú a tú con Cucho Hernández, para lo que sería necesario un desembolso importante y también que se produjera la salida del congoleño para liberar espacios salarial.

El 'plan B', con la permanencia del africano, supondría una opción más asequible económicamente, con la llegada de un delantero joven, con proyección que otorgara fondo de armario a Pellegrini, pero que no sería competencia real para el colombiano.

Biancheri, en la lista de Fajardo dentro del 'plan B'

Por ello, Fajardo se mueve en los dos perfiles y en el segundo ha trascendido el nombre de Gabriele Biancheri, joven delantero de 19 años y que milita en el Manchester United. Según apunta el diario As, el punta de Cardiff es una de las opciones que baraja el Betis para potenciar al ataque en el caso de que no se marchara finalmente Bakambu, y apunta que ya habría iniciado las negociaciones para tener las espaldas cubiertas.

Biancheri juega en la Premier League 2 con el filial del Manchester United y el delantero ha marcado cinco goles en diez partidos en dicha competición y el club británico cree que le queda pequeño el segundo equipo, por lo que desea cederlo para que adquiera rodaje a un nivel superior.

Una cesión con muchas aristas

En este sentido, el Betis estaría interesado en esta fórmula, con el hándicap de que no cuenta con pasaporte comunitario y en el Betis no hay fichas en la primera plantilla, por lo que se baraja inscribirlo en el filial, lo que aumentaría las aristas de la operación.

Biancheri vería con buenos ojos esta opción, pero no se trata de la única vía que barajan en Heliópolis dentro de este perfil secundario de delantero joven. Lo cierto es que gusta y ya se ha tanteado esta posibilidad por si finalmente hay que lanzarse en el último momento si se confirma que Bakambu permanece en el Betis.

Biancheri todavía no ha debutado al más alto nivel con el Manchester United, pero en su carrera en las inferiores suma 45 goles en 88 partidos, lo que le otorga cartel para dar el salto. Internacional sub 21 con Galés, llegó a Old Trafford en 2023 procedente del Cardiff.