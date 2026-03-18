Confianza plena en la remontada del Betis al Panathinaikos en la Europa League

La afición verdiblanca tiene claro que el equipo de Manuel Pellegrini conseguirá darle la vuelta a la eliminatoria en La Cartuja y pondrá rumbo a los cuartos de final para enfrentarse al Ferencvaros o al Sporting de Braga

El Betis afronta este jueves 19 de marzo su primera final real de la temporada. Lo hace en un momento de bache y malas sensaciones, más allá de los resultados negativos en los últimos duelos ante el Sevilla, el Getafe y el propio conjunto griego. Ante el Celta, en su último duelo hasta la fecha, el equipo, por momentos, le puso las ganas y la entrega que se exige desde una grada que está con más dudas que nunca desde que llegara Manuel Pellegrini al banquillo y la afición respondió tras el gol del empate alentando a los suyos.

Esa imagen del segundo tiempo ante el Celta, en la que volvió a faltar frescura de los jugadores determinantes y algo de juego, pero sobró la entrega de jugadores como Aitor Ruibal, Fidalgo o el Cucho Hernández, es la que espera la afición del Betis para el vital duelo ante el Panathinaikos. Con eso debería bastar para vencer a un equipo que demostró tener bastantes limitaciones en la ida. El conjunto verdiblanco se podría colar en unos cuartos de final (por primera vez en la Europa League) en los que esperarán Sporting de Braga o Ferencvaros, con ventaja por ahora para los húngaros con el 2-0 de la ida. Debido al adelantamiento de ese choque al miércoles, el Betis ya conocería su rival antes de comenzar su duelo ante los griegos.

Confianza plena de la afición del Betis en Europa League

En ESTADIO Deportivo hemos querido preguntar a la aficion bética por sus sensaciones para este duelo y la posibilidad de remontada del conjunto heliopolitano y los aficionados son optimistas en nuestra encuesta Helvetia. El 70,15% de los votantes confía de lleno en el pase del Betis a los cuartos de final de la competición. Tan sólo el 29,85% cree que el mal momento del equipo le volverá a dejar fuera en los octavos de final, como ya ocurriera ante el Eintracht de Frankfurt hace algunas años.

El plan de partido se prevé claro visto lo visto en el duelo de Atenas. El Panathinaikos de Rafa Benítez tiene claro su idea de esperar y contragolpear cuando sea posible, más aún con el resultado positivo que trae del primer choque, por lo que se espera un Betis dominador de la situación que deberá tener las ideas muy claras y mover rápido el balón para superar el muro griego. Ademas, deberá estar acertado, cosa que no ocurrió en la ida con las ocasiones que tuvo y que no está siendo la principal virtud del equipo en las últimas jornadas.