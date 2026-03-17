La afición del Betis se alinea contra Pellegrini en sus preferencias

El técnico del Betis está apostando claramente por avanzar en la Europa League y realizando rotaciones en LALIGA a diferencia de otras temporadas, pero la afición apuesta por darle prioridad a la competición doméstica.

El Betis, y Manuel Pellegrini como pieza clave, parecen convencidos de poder realizar algo importante en la Europa League esta temporada. El técnico chileno ha cambiado su forma de actuar en las últimas temporadas con las rotaciones y le está dando mucha importancia a los partidos europeos por encima de los choques de LALIGA. Ya venía demostrando esa práctica en la Fase Liga con apariciones habituales de Antony, Abde, Fornals o Natan, entre otros titulares.

El camino dibujado en el sorteo europeo celebrado en Nyon el pasado 27 de febrero ha encendido aún más las aspiraciones del Betis y su entrenador. Los rivales hasta la final podrían ser Panathinaikos, Ferencvaros (que venció 2-0 en la ida al Sporting de Braga) y Celta o Lyon como los más fuertes para las semifinales de la competición. Esquivando así a los máximos favoritos hasta la final y provocando que se vayan eliminando entre ellos. Al otro lado, en esa hipotética final, podrían esperar Aston Villa, Roma u Oporto, pero sólo tendría que verse la cara con uno de ellos y en un partido, sobre todo si están disponibles Isco y Amrabat, cualquier cosa podría pasar.

En las dos últimas jornadas, Manuel Pellegrini ha vuelto a reincidir en rotaciones ligueras ante Getafe y Celta, a pesar de la importancia de este último. Ante el conjunto de Bordalás, los cambios fueron masivos, con sólo Abde y el Cucho como líderes habituales. Ante el conjunto vigués, si puso un once más reconocible, pero dejando fuera a un Antony que no le da actualmente con su pubalgia para jugar dos partidos a la semana. Una nueva prueba de que su apuesta personal es poner toda la carne en el asador en Europa.

Los béticos apuestan por LALIGA y su quinta plaza

En ESTADIO Deportivo hemos querido conocer la opinión de la afición bética con respecto a la competición que ellos darían la prioridad. Ademas, con el plus añadido de la quinta plaza extra para Champions que España, ahora mismo, tiene en su poder y el Betis ocupa en la clasificación de LALIGA. En este caso, la hinchada verdiblanca, que se quejaba las últimas temporadas de la poca importancia que le daba Pellegrini a los partidos europeos hasta llegar a rondas finales, ahora va en contra de la opinión del entrenador y quiere darle importancia a la competición liguera. En nuestra encuesta Helvetia, el 64,37% de los votantes le darían prioridad a LALIGA antes que a la Europa League para defender esa quinta plaza. El 35,63% sí apuesta por luchar hasta el final en Europa como parece que quiere hacer el técnico verdiblanco.