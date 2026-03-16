El Superordenador de LaLiga define la quinta plaza Champions: Betis y Celta, pendientes

España y Alemania se juegan la segunda plaza extra de la Champions que 'regala' la UEFA, siendo la primera ya propiedad de la Premier; de ello dependerán finalmente las aspiraciones europeas de Betis y Celta de Vigo

Esta semana se resolverán los octavos de final de las diferentes competiciones europeas, jugándose los partidos de vuelta de las eliminatorias de Champions, Europa League y Conference, después de que la semana pasada, tras disputarse la ida, la clasificación del Ranking anual del Coeficiente por Países de la UEFA viviera un vuelco significativo, sobrepasando España a Alemania.

Hoy por hoy, el quinto clasificado de LaLiga jugaría la Champions durante la 26/27, junto a los cuatro primeros clasificados. La quinta plaza está actualmente en poder del Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini, tras haber sumado un punto de oro frente al RC Celta.

Tres puntos distancian a Betis (44) y Celta (41). Una lucha encarnizada que el Superordenador de LaLiga tiene clara, dando claro vencedor a los verdiblancos. Casi 59 puntos proyecta la Inteligencia Artificial de Opta Analyst a los de Pellegrini, mientras que el Celta tan sólo superaría ligeramente los 56, quedando sexto.

¿Qué necesita España para conseguir la quinta plaza Champions?

Habiéndose asegurado ya la Premier League una de las dos plazas extra que ‘regala’ la UEFA, la segunda está en juego entre España y Alemania.

Según establece la UEFA, el coeficiente de temporada de una federación se calcula sumando los puntos obtenidos por todos sus clubes en la Champions, la Europa League y la Conference, dividiendo luego el total de puntos entre el número total de clubes que participan en las tres competiciones continentales.

¿Cómo se calcula el coeficiente?

De manera independiente a la competición en juego, cada victoria suma dos puntos de coeficiente, siendo sólo uno si se trata de partidos de clasificación y ‘play offs’. Un empate otorga un punto, siendo la mitad en idénticos casos de clasificación y ‘play offs’. Por derrota, en cambio, no se suma nada.

Junto a ello, existe una serie de bonus por clasificación final de cada equipo en la fase liga, siendo más relevante, por ejemplo, acabar primero en Champions que en Europa League o en Conference. De cara a las eliminatorias que han arrancado tras los ‘play off’ se obtiene 1’5 puntos extra por cada ronda que se supere en Champions, un punto en Europa League y 0’5 en Conference.

España, por tanto, tiene en juego hasta seis clubes en competiciones europeas: Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en Champions; Betis y Celta en Europa League y Rayo Vallecano en Conference. Hoy por hoy, las distancias con respecto a Alemania son exiguas, por lo que el rendimiento de cada uno de estos clubes en octavos de final de sus respectivas competiciones y que todos consigan pasar a cuartos se antoja clave para las aspiraciones europeas de LaLiga.

La quinta plaza, única vía para el Betis según el Superordenador

En lo que respecta al Betis, las opciones de disputar la próxima temporada la Champions se reducen exclusivamente al quinto puesto de LaLiga y su posible premio extra. Así, al menos, lo define la Inteligencia Artificial de Opta Stats. Y es que un hipotético triunfo de la Europa League le daría también plaza para la Liga de Campeones, algo que para el Superordenador es improbable, dándole tan sólo un 6'03% de opciones; menos que al Celta (6'35%). Según el Superordenador de la UEFA, el título de campeón de la UEL lo levantaría este curso el Aston Villa de Unai Emery, con algo más de un 27% de probabilidades.