La ilusión en el Celta de Vigo se dispara con Borja Iglesias como abanderado para la Europa League

El delantero del Celta de Vigo, que verá el partido desde la grada, hace un llamamiento a la afición de cara a al vuelta de los octavos de final de la Europa League

El Celta espera a Europa y Europa espera al Celta. Los gallegos ya cuentan los días para uno de los partidos más ilusionantes de la temporada. Los octavos de final ante el Olympique de Lyon están abiertos tras el 1-1 de la ida y todo se decidirá en territorio francés. Para la cita, los celtistas no han querido abandonar a su equipo y más de 3.000 personas se desplazarán hasta la ciudad francesa para animar al conjunto celeste en las gradas. Quién también lo hará será Borja Iglesias que, tras ver la tarjeta roja en la ida, tendrá que apoyar a sus compañeros desde la grada. Borja Iglesias, tras medirse al Betis, lanzó un mensaje a la afición del Celta que se ilusionó con las palabras del delantero que se ha convertido en el abanderado del conjunto gallego hacia un hito histórico.

Borja Iglesias mete el 'veneno' en el cuerpo a los aficionados del Celta

El delantero gallego quiso, tras el empate ante el Betis, meter el 'veneno' en el cuerpo a los aficionados del Celta. Entre los celtistas se disparó la ilusión tras las palabras de Borja Iglesias que aseguró que el equipo está trabajando con todo para lograr el pase a cuartos de final. "Tenemos mucha ilusión puesta en esto. Vamos a trabajarlo con todo y estoy seguro de que sacaremos un gran resultado. A todos, pero sobre todo a los que van a desplazarse hasta Lyon, mandarles mucha fuerza, mucho ánimo, que calienten mucho las gargantas. Vamos a escucharlos, vamos a luchar por ellos también y seguro que disfrutamos de una buena noche", deseó un Borja Iglesias que estará en la grada como un aficionado más.

"Vamos 1-1 allí, con posibilidades de todo. No creo que haga falta que diga yo muchas cosas. El equipo juega bien, tiene claridad en lo que hace, compite bien y tiene la ilusión intacta por lo que está luchando. Yo no juego, pero vamos con ganas de ganar el partido", sentencia Borja Iglesias.

La baja de Borja Iglesias condiciona al Celta

El 'panda' no podrá estar presente sobre el terreno de juego debido a una polémica cartulina roja que vio en el partido de ida. El delantero golpeó con el brazo al defensor y el árbitro entendió la jugada como agresión, por lo que expulsó al delantero gallego que será la gran baja que Claudio Giráldez presente para el partido de vuelta. El técnico de Pontevedra pierde al hombre gol del Celta, aunque mantiene esperanzas con un Ferrán Jutglà que empieza a generar ilusión en Balaídos. Borja Iglesias, sin embargo, se consolida como el máximo goleador del club gallego esta campaña con 15 goles.