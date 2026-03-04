El Celta de Vigo no está solo en la Europa League: 3.000 entradas agotadas y récord celeste

El Celta de Vigo informa que sus aficionados han agotado las 2.810 entradas disponibles para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League que le medirá al Olympique Lyon, en el Groupama Stadium de la localidad francesa

El Celta de Vigo está completando una notable temporada en la que lucha por volver a Europa. Precisamente, su participación en la Europa League es una de las claves que marca la diferencia este curso en el conjunto celeste que espera con ansia la llegada de los octavos de final de la segunda competición europea. tras eliminar al PAOK, el sorteo deparó un gran duelo entre el club vigués y el Olympique de Lyon, uno de los candidatos al título. El conjunto gallego jugará la ida en Balaídos y la vuelta en Lyon, duelo para el que ya se han agotado las entradas.

La afición del Celta de Vigo agota las entradas para la vuelta de los octavos de final de la Europa League en Lyon

El Celta de Vigo no está solo en la Europa League ya que sus aficionados creen en el proyecto de Claudio Giráldez, por lo que no viajara a Lyon para animar a los futbolistas no es una opción para la hinchada celeste que agota las casi 3.000 entradas disponibles para el duelo de vuelta en la ciudad francesa. El Celta informó que sus aficionados han agotado las 2.810 entradas disponibles para el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League que le medirá al Olympique Lyon, en el Groupama Stadium de la localidad francesa. Este desplazamiento multitudinario será superior al que realizó el celtismo en mayo de 2017 a Old Trafford, donde el equipo dirigido entonces por Eduardo Berizzo disputó la vuelta de las semifinales de la Copa de la UEFA ante el Manchester United. La eliminatoria entre Celta y Lyon se abrirá el próximo jueves 12 de marzo en Balaídos y se decidirá siete días después en la localidad del este de Francia.

Giráldez ve como favorito al Lyon

Claudio Giráldez, al conocer la noticia de que el Lyon iba a ser su rival de octavos de final, declaró que el equipo francés era el favorito para pasar la eliminatoria. "A veces se nos olvida que el equipo que nos tocó es el que ganó la fase de grupos a ocho partidos en la Liga Europa. Lo digo por si alguien puede pensar que es más asequible que el otro que nos podía tocar”, apuntó el técnico gallego. En rueda de prensa, el técnico celeste lamentó que su equipo tenga que jugar el partido de vuelta Groupama Stadium, un campo “imponente” y donde le espera un rival “con una capacidad descomunal para hacer daño”.

“Es un equipo muy físico, vamos a tener que estar perfectos para pasar la eliminatoria”, avisó Giráldez, que se agarra a la “ilusión” que hay en el vestuario para sorprender al conjunto dirigido por Paulo Fonseca. “Yo tengo mucha confianza en mi equipo. La ilusión que tenemos todos por pasar nos tiene que ayudar a mantenernos 180 minutos con la opción de poder pasar. Sabemos que va a ser difícil, sabemos que posiblemente va a ser el cruce más complicado que pueda tener alguien en este momento de la competición. Nos ha tocado el Lyon y tenemos que ir a por ellos”, resaltó.