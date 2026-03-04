Buenas noticias para el Celta con Marcos Alonso

El central no pudo jugar el último partido contra el Girona FC por unas molestias físicas. El zaguero se está recuperando perfectamente y sería muy extraño que no estuviera disponible en el partido de este viernes contra el Real Madrid

El RC Celta afronta este viernes un importante partido de LaLiga contra el Real Madrid, en su casa, el Estadio de Balaídos, con el objetivo de conseguir la victoria y consolidarse en la sexta posición de la clasificación de Primera división y si es posible acercarse a la quinta plaza que actualmente ostenta el Real Betis. Un triunfo sería estar un paso más cerca de jugar en Europa la próxima temporada. Una cita en la que quieren estar todos y cada uno de los futbolistas, siendo uno de ellos Marcos Alonso que apunta a que va a estar a la órdenes de Claudio Giráldez.

Marcos Alonso ultima la recuperación de sus molestias en los isquiotibiales

Marcos Alonso ha puesto la nota positiva en el RC Celta en el entrenamiento realizado este miércoles en la ciudad deportiva de Afouteza en donde el equipo que entrena Claudio Giráldez sigue preparando el encuentro liguero que tiene que disputar contra el Real Madrid.

Para ese choque apunta a estar un Marcos Alonso que se perdió el último encuentro de LaLiga que jugó el RC Celta contra el Girona FC debido a unas molestias en los isquiotibiales. Una ausencia que no se notó en el equipo gallego que terminó ganando por 1-2 a la escuadra catalana. De hecho, Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, le restó importancia a los problemas físicos de Marcos Alonso al que, sobre todo, no quería arriesgar lo más mínimo a que pudiera sufrir una dolencia mayor.

"Marcos Alonso en el último momento estaba un poco cargado, pero no es nada importante", afirmó tras el partido de UEFA Europa League contra el PAOK Claudio Giráldez.

Por tanto, si no hay recaída de última hora, Marcos Alonso podrá jugar el partido contra el Real Madrid. No siendo la única buena nueva para el RC Celta que también tendrá disponible a Carlos Starfelt. Es decir a dos de sus mejores defensas centrales.

Marcos Alonso, una de las piezas más importantes del RC Celta en defensa esta temporada

Marcos Alonso es una de las piezas fundamentales del RC Celta en lo que va de temporada ya que ha disputado un total de 29 partidos y 2.513 minutos. Es un pilar de la defensa que ha construido el entrenador Claudio Giráldez que siempre que el jugador está disponible lo alinea.

Es por ello, que a pesar de sus 35 años, el RC Celta quiere renovar a Marcos Alonso que acaba contrato al final de esta temporada.