La desesperada petición del Celta a Madonna: "¿La tienes tú? ﻿﻿Por favor, contacta por mensaje privado"

La presidenta del club celeste, Marián Mouriño, ha mandado una carta abierta a la cantante estadounidense para intentar localizar una camiseta del Celta que vistió duran el concierto de Vigo en su gira 'Blond Ambition', la cual llevan años buscando y no han sido capaces de encontrar

Madonna, con la icónica camiseta en su concierto de 1990; Marián Mouriño, presidenta del Celta.Celta/Imago.

El Celta de Vigo ha sorprendido con una carta abierta a la artista estadounidense Madonna, donde le pide ayuda para encontrar una prenda que vistió en el concierto que la cantante ofreció en Vigo hace ya más de 35 años, concretamente el 29 de julio de 1990, cuando durante su gira europea 'Blond Ambition', Madonna hacía una parada en el estadio de Balaídos de Vigo. En un momento del concierto, la icono norteamericana aparecía ataviada con una camiseta del Celta con el '5' de Espinosa a la espalda, despertando la gran ovación del público, pero nada más se supo de aquella prenda.

Desde hace tiempo el club está intentando dar con dicha camiseta para intentar incorporarla a su archivo histórico ya que se trata de "una prensa única e irrepetible que forma parte del patrimonio emocional" del club celeste. Además de a Madonna, cuya carta abierta reproducimos al final de estas líneas, el Celta de Vigo también solicita ayuda a toda la afición ya que la camiseta "está en paradero desconocido" y el Celta lleva años buscándola "en privado pero la investigación se estancó".

Así, "el club agradece cualquier información relevante sobre el paradero de la camiseta que Madonna vistió sobre el escenario de Balaídos", para lo que incluso se ha habilitado un enlace en la web del club para recibir cualquier información sobre la misma.

La carta abierta de Marián Mouriño a Madonna

Querida Madonna,

Te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda.

El 29 de julio de 1990 actuaste en el estadio del Celta de Vigo, el club de fútbol del que soy presidenta. Aquella noche vestiste nuestra camiseta celeste.

Ese recuerdo sigue muy vivo entre nuestra afición. Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de esa historia del Celta que también se escribe fuera del terreno de juego.

Muchos ven en todo esto una simple anécdota. Pero a mí me gusta pensar que nada sucede por casualidad.

Aunque no fue la única camiseta de fútbol que vestiste sobre un escenario, esa imagen comenzó a brillar de otra manera con el paso de los años. Porque entendemos mejor lo que defendías entonces: cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer.

En el club que presido nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo.

Por eso tenemos la ilusión de encontrar esta prenda. Esta búsqueda no es un capricho; es un acto de memoria, es patrimonio emocional de nuestro club. El próximo viernes 6 de marzo queremos dedicarte un gesto de cariño desde nuestra casa, el estadio de Balaídos. Será a partir de las 20.45 horas, antes del partido Celta - Real Madrid, con la intención de formularte con cariño esta pregunta:

¿La tienes tú? Si sabes dónde puede estar o quieres ayudarnos, por favor, contacta por mensaje privado.

Con admiración,

Marián Mouriño Terrazo

Presidenta Real Club Celta de Vigo.