Starfelt confía en dar la sorpresa ante el Lyon: "Si tenemos un buen día podemos ganar a cualquiera, ya lo hemos demostrado"

El central sueco ha sido elegido como mejor jugador del mes de enero del Celta, donde el zaguero demostró un gran nivel que espera mantener hasta final de temporada: "Ojalá podamos seguir así en LaLiga y también en Europa League"

Carl Starfelt se ha erigido como el mejor jugador del Celta de Vigo del pasado mes de enero, distinción que otorga el club vigués a través de los votos de la afición celeste. "Muy feliz porque es una recompensa muy agradable al ser los aficionados los que lo eligieron, así que significa mucho. Creo que el equipo tuvo un mes de enero muy bueno y también la defensa, mantuvo muchas porterías a cero y jugó bien", ha reconocido el defensa sueco en declaraciones a los medios de la entidad olívica.

El central del Celta también ha valorado como está el equipo y que en parte, su reconocimiento viene gracias al buen trabajo del equipo. "Me siento bien y siento que el equipo lo está haciendo muy bien. Estamos compitiendo bien tanto en Liga como en Europa League y lo mismo me pasa a mí. Me siento en buen estado de forma y así es más fácil, cuando todo el equipo está funcionando bien. Así es fácil jugar y tenemos que seguir adelante. Es divertido", ha explicado.

También valoró Starfelt su rendimiento en la Europa League, competición en la que hasta la fecha ha conseguido su único gol de la temporada. "Como defensa sabes que no puedes marcar demasiados goles, cada vez que lo haces tienes que disfrutar y fue una sensación muy buena. Fue un partido importante para pasar de ronda. Marcar ese gol y asegurar la victoria nos dio muy buen feeling. Ha sido uno de mis objetivos, el intentar marcar más goles", ha admitido.

El Olympique del Lyon, la cita más ilusionante

Sobre los retos que tiene por delante el equipo, sin duda la Europa League y el Olympique de Lyon, ocupan dos fechas señaladas en el calendario celeste, pero sin olvidar LaLiga. "El Olympique de Lyon es un buen equipo pero si tenemos un buen día podemos ganar a cualquiera, ya lo hemos demostrado. Creo que será una muy buena eliminatoria especialmente en casa. Empezamos en Balaídos, tenemos que ir al ataque y dominar el partido. Jugar los octavos de final de Europa League es un honor para cualquier jugador. Ojalá podamos seguir así en LaLiga y también en Europa League", ha admitido.Por último, Starfelt quiso mandar un mensaje a la afición, a la que una vez más reconoció que su gran apoyo es de gran ayuda. "Hay que seguir adelante, con la energía del estadio como siempre, y ojalá podamos continuar en LaLiga y en Europa League para vivir más experiencias juntos", finalizó.