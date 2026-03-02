El Celta, cerca de perder a un talento de su cantera: el Real Madrid encarrila su fichaje

El éxito y el trabajo del RC Celta con su cantera es un arma de doble filo. El club gallego está viendo cómo su primer equipo se nutre cada vez más de jugadores formados en sus escalafones inferiores, pero al mismo tiempo eso provoca que los grandes equipos se interesen en sus futbolistas más prometedores

El RC Celta es uno de los equipos que mejor está trabajando su cantera en las últimas temporadas. El primer equipo gallego está lleno de jóvenes y prometedores futbolistas que se formaron en los escalafones inferiores del clubes celeste que así ha visto recompensado su buen hacer. Una labor que no pasa desapercibida en otros clubes de España que no dudan en ir a fichar a la cantera de un RC Celta que está cerca de perder a uno de sus talentos, Mateo Quintana, quien está en la agenda del Real Madrid.

Mateo Quintana, internacional sub 14 por España, cerca de dejar el RC Celta para fichar por el Real Madrid

Cada día que pasa es más común ver que futbolistas adolescentes cambian de equipo. La decisión de cambiar el equipo de su tierra por otro no es fácil, pero si llama a tu puerta un grande como Real Madrid o FC Barcelona, todo se acelera.

Con este contexto, uno de los jóvenes talentos del RC Celta, Mateo Quintana, está cerca de marcharse al Real Madrid. Según informa ESPN, el club blanco ha movido ficha y tiene prácticamente atado a este chico de 14 años de edad que es internacional por España y que cambiará de club al final de esta temporada.

Un movimiento frente al cual no puede hacer nada ni el RC Celta ni ningún otro club ya que los futbolistas a esas edades no tienen nada firmado y pueden marcharse si así lo estiman oportuno. El club gallego ha puesto de su parte para evitar la salida pero no ha podido evitarlo.

Este caso no es extraño para el RC Celta ya que hace unos años vivió una situación similar con otra de sus jóvenes estrellas, Bryan Bugarín, la cual se dio a conocer en los torneos infantiles que se disputan durante la temporada.

Mateo Quintana va a seguir los pasos de Bryan Bugarín

Para el RC Celta no es ninguna novedad que el Real Madrid se fije en uno de los mejores jugadores de su cantera. En el pasado, concretamente en 2021, se vivió una situación similar a la que va a ocurrir con Mateo Quintana, atacante de sus escalafones inferiores.

En aquel momento, el joven que decidió marcharse del RC Celta para fichar por el Real Madrid fue Bryan Bugarín, quien actualmente juega en los juveniles del Real Madrid. Aquel movimiento provocó que Carlos Mouriño, el anterior presidente del RC Celta, mostrara su enfado. Tal fue así que el RC Celta rompió relaciones con la agencia de representación en la que por aquel entonces estaba el joven.