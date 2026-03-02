Luis de la Fuente apunta una solución para disputar la Finalíssima entre España y Argentina

El técnico de la selección española ha sido la primera persona en torno a 'La Roja' que ha hablado públicamente tras el anuncio de Qatar de suspender todo tipo de competiciones y partidos, entre el que se incluye el que enfrentará a Argentina. En sus declaraciones, el entrenador de Haro ha destacado que una opción podría ser "buscar otra sede mientras que no se pueda jugar allí (Qatar)"

España y Argentina se mantienen en alerta de cara a la disputa de la Finalíssima. La situación en Qatar, tras los ataques de Irán, ha obligado al Gobierno suspender todo tipo de competiciones y partidos hasta nuevo aviso, por lo que el encuentro entre el combinado de Luis de la Fuente y el de Lionel Scaloni está pendiente de confirmación, con la posibilidad de que haya un cambio de sede. En este sentido, el técnico de 'La Roja' ha compartido sus sensaciones con la decisión tomada en el país qatarí, además de apuntar la posible solución a este problema.

UEFA y Conmebol, pendientes de la situación de Qatar

El anuncio de Qatar suspendiendo las competiciones y partidos en el país ha provocado incertidumbre a los perjudicados en este sentido. Uno de ellos es la Real Federación Española de Fútbol que, como la Asociación de Fútbol Argentino, están pendientes de saber si se disputará la Finalíssima en la fecha establecida, el viernes 27 de marzo a las 19:00 (hora española). Además, coincide con la última prueba oficial (ya que en junio disputará dos amistosos en Galicia) de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, con varios frentes abiertos en la lista de 'La Roja', por jugadores lesionados o con problemas físicos que le impiden jugar con regularidad con sus clubes. En este sentido, el periodista Gastón Edul, de TyC Sports ha explicado cómo está la situación en estos momentos: "La Finalissima no está oficialmente suspendida todavía. FIFA sostiene que todavía no se tomó una decisión más allá del comunicado de Qatar sobre la suspensión momentánea de todos los eventos deportivos. Se va a resolver en los próximos días y la posibilidad de que no se juegue el 27 de marzo y en Qatar es alta. Todavía no hay decisión".

Por otro lado, Luis de la Fuente ha hablado en el día de hoy en RNE, donde ha sido preguntado por la noticia que tuvo lugar en el día de ayer: la suspensión de competiciones y partidos en Qatar: "Sé lo mismo que vosotros (periodistas). Seguramente, vosotros sepáis más, seguramente lo sepáis con anterioridad. Sabemos que se está hablando, que se está negociando. Lo primero, obviamente, como sociedad, nos gustaría que se parase el conflicto. Pero una vez que no se sabe lo que se va a dilatar, no sé si se está tratando de dar alguna solución. Y la solución sería, entiendo, buscar otra sede mientras que no se pueda jugar allí (Qatar). Si es que es posible". Además, sobre si confía en que se pueda jugar el encuentro, el técnico de 'La Roja' afirmó que entiende que "sí. Creo que es un poco por donde va toda la negociación de la gente que está trabajando a todos los niveles".

El amistoso contra Egipto, otro 'problema' para España

Además de la Finalíssima, España tiene programado un amistoso en el mismo escenario que ante Argentina, en el Estadio de Lusail, en Qatar. En este caso, el rival es Egipto, en un encuentro fijado para el lunes 30 de marzo a las 18:00 (hora española). Por ello, la Real Federación Española de Fútbol, además del propio Luis de la Fuente deberán saber en los próximos días a la decisión que finalmente se toma con estos partidos, con el objetivo de organizar una agenda en la que tiene el foco en llegar de la mejor forma posible al Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.