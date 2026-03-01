Roberto Martínez, en la órbita del Manchester United con el Mundial en el horizonte

Roberto Martínez aplaza cualquier decisión sobre su futuro hasta después del Mundial mientras su nombre gana fuerza en el Manchester United

El vínculo entre el seleccionador español y la Federación Portuguesa de Fútbol se extiende oficialmente hasta el 31 de julio de 2026, pocos días después de que concluya el Mundial que organizarán de forma conjunta Estados Unidos, Canadá y México. La postura del organismo luso es firme: no se abordará ningún debate sobre el futuro del técnico hasta que termine la cita mundialista. La prioridad absoluta es el torneo.

Dentro de la federación consideran que el equipo llega en un momento de madurez competitiva, respaldado por el título reciente en la Liga de Naciones. El mensaje interno es claro: concentración total en el gran objetivo y cero distracciones externas.

El interés del Manchester United

Mientras Portugal se enfoca en el Mundial, en Inglaterra el nombre de Roberto Martínez circula como una de las alternativas que estudia el Manchester United para la próxima temporada. El periodista Ben Jacobs reveló en el pódcast The United Stand que el seleccionador figura en la lista de candidatos que se valoran internamente en Old Trafford.

Actualmente, Michael Carrick ocupa el cargo de entrenador interino y ha firmado resultados destacados ante rivales de peso como el Manchester City y el Arsenal. Su buen rendimiento ha generado apoyos para que continúe, pero la directiva analiza perfiles con mayor recorrido internacional.

Entre los nombres que compiten en las quinielas aparecen también Julian Nagelsmann y Roberto De Zerbi. Martínez no sería el favorito indiscutido, aunque su candidatura es considerada seria.

Experiencia contrastada en la Premier League

Uno de los puntos fuertes del entrenador catalán es su profundo conocimiento del fútbol inglés. Dirigió al Swansea City, al Wigan Athletic y al Everton, dejando una identidad futbolística reconocible basada en la posesión y la valentía ofensiva.

Su logro más recordado en Inglaterra fue la conquista de la FA Cup en 2013 con el Wigan, tras imponerse en la final al Manchester City. Aquella gesta elevó su prestigio y consolidó su imagen como técnico capaz de competir contra gigantes.

Portugal, el único foco

A pesar del ruido mediático, el propio Martínez no ha dado señales públicas de querer abandonar su cargo antes de tiempo. Su contrato está vigente y su discurso es coherente: el Mundial es la meta. En la federación insisten en que cualquier conversación sobre continuidad o cambio de rumbo se producirá después del torneo.

El rendimiento en la Copa del Mundo será determinante. Un papel brillante reforzaría su posición tanto para seguir liderando el proyecto luso como para abrir la puerta a un nuevo desafío en la Premier League.

Un verano decisivo

El Manchester United vive una etapa de transición estructural y busca recuperar estabilidad competitiva. La experiencia internacional y la capacidad de gestión de vestuario de Martínez encajan en el perfil que se estudia. No obstante, existen dudas en algunos sectores sobre si su estilo se adapta plenamente a la exigencia actual de Old Trafford.

Todo apunta a que el desenlace se postergará hasta el verano de 2026. Hasta entonces, Portugal sueña con levantar la Copa del Mundo y el nombre de Roberto Martínez seguirá vinculado al banquillo de los “diablos rojos” en el terreno de las hipótesis.