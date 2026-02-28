El plan que traza el Barça para dejar cerrado el fichaje de Rashford

El delantero inglés, cedido por el Manchester United hasta final de temporada, sigue ganando enteros para vestir de azulgrana la siguiente temporada, a falta de dar luz verde definitiva al 'fair play'

Rashford está siendo una de las sorpresas en el Barcelona esta temporada. El jugador de 28 años está encajando perfectamente en el esquema de Hansi Flick y siendo un sustituto de garantías cuando uno de los teóricos titulares ha tenido que ser baja, como ha sido el caso de Raphinha. Por ello, la posibilidad de que el delantero cedido por el Manchester United siga vistiendo de azulgrana la próxima temporada sigue creciendo, con una dirección deportiva que tiene el punto de mira en lograr luz verde de LaLiga con el 'fair play' para hacer efectivo el fichaje del inglés.

Las claves para hacer efectiva la llegada permanente de Rashford al Barça

Los números de Rashford en el Barcelona invitan al optimismo en el conjunto culé. Por el momento, el ingés ha logrado diez goles y diez asistencias entre todas las competiciones, con especial participación de cara a puerta en lo que llevamos de año 2026, ya que ha anotado contra la Real Sociedad, Copenhague y Elche. De esta manera, desde la dirección deportiva tienen cada vez más claro en hacer efectiva la opción de compra de 30 millones de euros para conseguir su fichaje en propiedad, ya que se encuentra cedido por el Manchester United hasta final de temporada. Hansi Flick, por su parte, no ha perdido oportunidad alguna en elogiar al inglés en rueda de prensa, donde anunció su regreso a la convocatoria la semana pasada ante el Levante, tras tener quedarse fuera frente al Atlético de Madrid y Girona por unos problemas musculares. En este sentido, todo apunta que el futbolista de 28 años tendrá minutos en el choque contra el Villarreal de esta tarde (16:15 horas) en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

Como decimos, el Barcelona debe pagar al Manchester United un total de 30 millones de euros para hacerse con la propiedad de Rashford. De esta manera, Mundo Deportivo ha explicado que el club azulgrana ya tiene cerrada la forma del pago con el Manchester United, siendo éstos en tres plazo anuales de 10 'kilos'. Además, la misma fuente ha ampliado que la dirección deportiva debe encajar económica con el contrato y salario que vaya a recibir el delantero cedido por el Manchester United, clave para conseguir luz verde por parte de LaLiga y hacer real su llegada de manera permanente al conjunto de Hansi Flick.

El factor clave para el fichaje de Rashford

Una de las claves para seguir viendo a Rashford de azulgrana la próxima temporada es que el Barcelona no tendría que negociar con los represantes del inglés porque ya está todo cerrado desde el pasado mercado de fichajes, como ha apuntado el medio anteriormente mencionado. Por ello, la dirección deportiva azulgrana tiene cuatro meses para dejar encarrilado una incorporación que fue efectiva desde que aterrizó en la Ciudad Condal. En este sentido, uno de sus mejores partidos en el conjunto de Hansi Flick fue en la jornada 1 de la UEFA Champions League contra el Newcastle, donde hizo un doblete y con el que se verá a ver las caras en octavos de final de la Copa de Europa.