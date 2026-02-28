Sergi Cardona 'amenaza' antes de visitar el Camp Nou: "Daremos mucha guerra"

El defensa del Villarreal, en la previa del partido contra el Barcelona, ha analizado cómo llega su equipo y las posibilidades de puntuar en el día de hoy en el feudo blaugrana, además de destacar las figuras de Pedri y Lamine Yamal

El Villarreal visita en el día de hoy al Barcelona en el Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 26 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino llegan en buena dinámica tras lograr dos victorias consecutivas, por lo que intentarán prologar la racha frente a los de Hansi Flick. En este sentido, uno de los jugadores que apunta titular en el once del submarino amarillo es Sergi Cardona, que ha querido apuntar las claves del encuentro en la previa del mismo. Además, el defensa del Villarreal ha destacado a Pedri y Lamine Yamal, piezas indiscutible del equipo culé.

Sergi Cardona, sobre la importancia de Lamine Yamal y Pedri en el Barça

En este sentido, Sergi Cardona ha concedido una entrevista, a la Cadena Ser, donde ha hablado de las claves del Barcelona - Villarreal de esta tarde (16:15 horas) en el Camp Nou: "Siempre es un gran reto para todos los que nos tocan en este duelo". Además, el defensa del conjunto de Marcelino ha querido poner el foco en dos futbolistas claves del equipo de Hansi Flick: "Hay jugadores que si los llevas hacia un lado les limitas mucho. Con Lamine es muy difícil porque tiene muchos recursos, te esconde muy bien el balón y cuando lo recibe rápidamente se te pone de cara. Cuando un jugador ya se te pone de cara es mucho más difícil de defender, porque puede salir hacia ambos lados". Por ello, fue preguntado para elegir a alguien de la plantilla para azulgrana: "Para mí, Pedri".

De esta manera, Sergi Cardona reconoció el alto nivel que le introduce Pedri a este Barcelona de Hansi Flick: "Creo que Pedri le da un salto muy bestial al Barça. Es una pieza clave para darle ese equilibrio que necesita. Creo que cuando no está, el Barça lo nota. Es un equipo que tienes que estar muy atento y muy concentrado todo el partido porque arriba tienen mucho talento y mucha calidad". Por último, el defensa de 26 años del Villarreal destacó los detalles que pueden decantar la balanza a favor de los de Marcelino en la tarde de hoy en el Camp Nou: "Si tiras la defensa muy adelante, dejas espacios. Nosotros tenemos jugadores para salir al contragolpe y buscar estos espacios, y les podemos hacer mucho daño. El equipo se ve capaz y tiene la ambición de conseguir esta tercera plaza. Daremos mucha guerra".

Sergi Cardona, clave en el esquema de Marcelino

Sergi Cardona sigue siendo un pilar importante para el Villarreal. En su segunda temporada en el conjunto de Marcelino, el defensa se ha hecho con un hueco en el lateral derecho del submarino amarillo, ganándole el puesto incluso a Alfonso Pedraza, que se marchará a la Lazio al término de la presente temporada. Además, el ex de Las Palmas ha disputado hasta 20 partidos de LaLiga EA Sports, por lo que tan solo se ha perdido cinco jornadas del campeonato doméstico, además de jugar los ocho encuentros del equipo alicantino en la UEFA Champions League. Por ello, su titularidad en el Camp Nou en la tarde de hoy parece indiscutible, con una plantilla dispuesta a dar un golpe sobre la mesa y asentarse en la tercera plaza de la clasificación de aquí a final de la 2025/2026.