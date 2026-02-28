Alineaciones Real Oviedo - Atlético de Madrid: Alineaciones posibles de Oviedo y Atleti en el partido de hoy de LaLiga

El Atlético de Madrid apunta a rotar mientras que el Real Oviedo pierde a Eric Bailly para la jornada 26 de LaLiga

La última visita en la Liga del Atlético de Madrid al Carlos Tartiere pertenece a Segunda División, con un triunfo en 2002 por 2-3 del equipo rojiblanco, ahora en periodo de transición en esta competición, pendiente del futuro de Antoine Griezmann y enfocado en la Copa del Rey y la Liga de Campeones, en contraste con la trascendencia del partido para el Oviedo, que se juega una ‘final’ por la permanencia.

Simeone prepara cambios para medirse al Real Oviedo en la jornada 26 de LaLiga

Más allá de Griezmann, que podría volver al once titular en el Carlos Tartiere, se prevén descansos en la alineación del Atlético tras el triunfo del martes en la Liga de Campeones contra el Brujas y rumbo al duelo de vuelta del próximo martes en las semifinales de la Copa del Rey con el Barcelona en el Camp Nou, donde defiende una ventaja de 4-0. Habrá 70 horas de distancia entre el final del choque en Oviedo y el inicio del encuentro en Barcelona para el Atlético, en el que Simeone insistirá en la necesidad de “gestionar” tanto desgaste con rotaciones, que aparecerán de nuevo en la ciudad asturiana, con la duda de si serán o no tan mayoritarias como contra el Levante (0-0) o el Rayo Vallecano, con el que cayó por 3-0 en su última salida. No puede jugar aún Pablo Barrios, baja por séptimo encuentro, y es duda Nico González, que ya se ha sumado al grupo.

El Real Oviedo pierde a Eric Bailly

Gillermo Almada pierde por lesión al central Eric Bailly, sigue contando con las bajas de David Costas y Ovie Ejaria y recupera a Santiago Colombatto, sancionado la jornada pasada ante la Real Sociedad. Precisamente, la gran duda de Almada para el partido de este sábado es si apostar por el regreso de Colombatto a la medular, titular indiscutible para el técnico uruguayo siempre que estuvo disponible, o mantener a Nico Fonseca al lado de Kwasi Sibo en el centro del campo carbayón.

Alineaciones probables del Real Oviedo Atlético de Madrid de la jornada 26 de LaLiga

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Dani Calvo, Carmo, Javi López; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet o Le Normand, Julio Díaz o Ruggeri; Giuliano, Koke, Mendoza, Baena o Almada; Griezmann y Sorloth o Julián Alvarez.

Árbitro: Soto Grado (C. Riojano).

Estadio: Carlos Tartiere.