Gabriel Suazo digiere el susto y asegura estar listo para debutar en El Gran Derbi: "Me dolía muchísimo"

El chileno se perdió la cita ante el Real Betis de la primera vuelta por culpa de una lesión y el pasado fin de semana tuvo que pedir el cambio en el Coliseum tras llevarse un fortísimo golpe ante el Getafe CF que le hizo temer por quedarse de nuevo compuesto y sin derbi

El Sevilla FC busca liderazgo y experiencia con el fichaje a coste cero de Gabriel Suazo, quien asegura sentirse muy feliz en la capital andaluza, donde este domingo espera quitarse la espina que tiene clavada desde el pasado 30 de noviembre. El carrilero zurdo chileno se perdió El Gran Derbi en el Ramón Sánchez-Pizjuán -rematado con una derrota por 0-2 que vio desde la grada- por culpa de una lesión muscular y el pasado sábado se llevó un susto de los gordos en Getafe CF, donde un fuerte golpe le hizo temer por quedarse también sin el duelo ante el Real Betis de este domingo en el Estadio de La Cartuja.

Gabriel Suazo se retiró por lesión en Getafe, a ocho días de El Gran Derbi

"Afortunadamente estoy bien, sin problemas. Me evaluaron y no hay ninguna lesión, nada de gravedad. Simplemente la contusión y el hematoma del golpe, pero estoy bien, preparado al cien por cien para el partido y muy feliz", ha explicado Suazo en una entrevista concedida al diario AS en la previa de este Real Betis - Sevilla FC.

"Cuando me dan el golpe no pensé en nada, sólo en que me dolía un montón, muchísimo. En mi mente, primero estaba continuar el partido. No se me pasó por la cabeza el derbi ni nada. Luego ya, cuando termina el primer tiempo y tomamos la decisión de que me quede afuera, ahí ya te da vueltas la cabeza", ha reconocido sobre su inquietud al inicio de la semana.

Perderse el derbi en el Sánchez-Pizjuán fue un golpe durísimo para el lateral chileno del Sevilla FC

"Claro que me dolió mucho perderme el derbi de la primera vuelta. Fueron días muy difíciles porque vivo esto con mucha alegría pero también con mucha pasión. Puedo tener partidos mejores o peores pero mis ganas, mi actitud y mi energía siempre van a estar ahí", ha recordado el futbolista andino. Curiosamente, en el derbi en Nervión tampoco estuvo por sanción Antony dos Santos, estrella del Real Betis con el que mantendrá un bonito duelo en una de las bandas de La Cartuja.

"Antony es un jugador reconocido a nivel mundial. Ha pasado por tremendos clubes, por la selección de Brasil... Me tocará enfrentarlo e intentaré hacerlo lo mejor posible, tanto defensiva como ofensivamente. Al final, yo me caracterizo también por ser un jugador ordenado. Inteligente defensivamente, pero también a la hora de proyectarme e intentar provocar peligro. Y en eso también quiero ayudar", ha respondido, destacando que el Betis tiene "muchos jugadores de calidad" al margen del extremo paulista.

Suazo explica lo que ha aprendido de El Gran Derbi y analiza el tenso final de temporada en Nervión

"Sé que es un partido que paraliza la ciudad completamente. Están todos los focos en ese partido. A mí me ha tocado vivir muchos partidos de ese tipo en Chile, donde se vive esa presión que es lindo vivir. La tomo con responsabilidad, con alegría y con mucha energía para poder entrar y disputar cada balón como si fuese el último", ha expuesto Suazo, quien remarca la necesidad de sumar los tres puntos por encima de la lógica satisfacción de ganar al eterno rival.

"Si seguimos marcándonos retos cortos estoy seguro que vamos a acabar de muy grata manera. Sabemos lo que tenemos por delante pero estamos en disposición de sacar esta situación. Ni cuando le ganamos al Barcelona estábamos para pelear por Europa ni cuando perdimos en Mallorca éramos los peores. No nos ponemos objetivos a largo plazo, sino objetivos cortos: siguiente partido, ganar dos seguidos, dejar portería a cero... Esos objetivos van dando confianza para ir creciendo".