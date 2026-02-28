Silencio, se entrena: el Sevilla prepara El Gran Derbi con buenas noticias en la intimidad de su búnker

A diferencia del Real Betis, que ha abierto la entrada a su afición en la sesión previa al duelo cainita de este domingo, en el Sevilla FC Matías Almeyda ha ultimado los detalles para la visita al eterno rival sin cámaras, sin hinchas y sin espías de ningún tipo

Hay muchas maneras de entender El Gran Derbi y todas ellas convergen en una misma desembocadura: en un partido ante el eterno rival sólo vale ganar. Con ese claro objetivo, los dos equipos se han ejercitado este sábado en contextos muy diferentes: multitudinario baño de masas para el Real Betis, en un entrenamiento a puerta abierta en el Estadio de La Cartuja, y máxima intimidad en el Sevilla FC, que en esta festiva mañana del Día de Andalucía ha decidido trabajar a puerta cerrada en la última sesión previa a este choque de máxima rivalidad local que se ha convertido en el plato estrella de la jornada 26 en LaLiga EA Sports.

Llega El Gran Derbi y todo son buenas noticias en un 'bunkerizado' Sevilla FC

Dice el refrán que 'Algo tendrá el agua cuando la bendicen' y con El Gran Derbi pasa más o menos lo mismo. El olorcillo de este encuentro que divide la capital de Andalucía ha entrado en la enfermería del Sevilla FC y de manera inmediata se ha ido vaciando la sala médica. Rubén Vargas se ha ejercitado con el grupo en las dos últimas sesiones a pesar de que aún no cuenta con el alta médica tras el problema en el bíceps femoral izquierdo que le mantiene parado desde hace siete semanas. La del extremo suizo es la única ausencia por motivos físicos junto a la de Marcao Teixeira, lesionado de larga duración tras romperse el escafoides de la pierna zurda.

Al margen de la enfermería, tampoco estarán ante el Betis los sancionados Tanguy Nianzou, que vio la quinta amarilla en Getafe; Joan Jordán, que debe cumplir el segundo partido de castigo tras su expulsión contra el Alavés; y Matías Almeyda, que va por la segunda de sus siete citas de penalización. A partir de ahí, todo son buenas noticias: Gabriel Suazo, que tuvo que pedir el cambio en el Coliseum por un fuerte golpe, se ha ejercitado con total normalidad; Joaquín Martínez 'Oso', a quien no se le esperaba hasta dentro de un par de semanas, ya confirmó el jueves que llega para el derbi; y lo mismo intenta Andrés Castrín.

Las palabras de Matías Almeyda para explicar la decisión del Sevilla FC de no abrir el entrenamiento

En cuanto a la preparación técnico-táctica la información es mucho más reducida. Almeyda no mostró sus cartas en el cuarto de hora abierto a los medios de comunicación en los primeros entrenamientos de la semana y este sábado ni siquiera han entrado las cámaras en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. "Hemos tomado una decisión en conjunto con todos para aprovechar el día. Nuestra afición está apoyando desde todos los lugares y esperemos darle la alegría para poder disfrutar juntos. Una vez que termine el partido, sería espectacular disfrutar de entrenamientos a puertas abiertas", explicaba el técnico argentino en la rueda de prensa que concedió este pasado viernes.

"Estamos viviendo esto con una intensidad muy alta, no por el derbi, sino por lo que se está jugando este club. El derbi es un partido especial, un partido que todos quieren jugar y dirigir; pero nuestra historia es más profunda. Los resultados a favor a veces te dan esos días de tranquilidad, de poder dormir mejor, pero después seguimos como siempre: trabajando, corrigiendo, apoyando a nuestros futbolistas", añadía el 'Pelado', quien mandó un mensaje muy directo al vestuario del Sevilla FC.

"Los profesionales deben jugar con la misma intensidad, concentración y ganas un amistoso, un entrenamiento y un derbi. Así se marcan las diferencias. Esperemos estar a la altura todos los partidos, que es lo que intentamos. Hemos estado estudiando bastante cómo vamos a enfrentarlos, de qué manera, en qué parte del terreno... todo ello, teniendo en cuenta el partido que ya jugamos (0-2 en el Sánchez-Pizjuán) para evitar ciertas cosas del pasado en esa parte en la que el Betis está fuerte".