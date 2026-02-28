Ya es oficial: el Betis - Sevilla lo pitará Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro del 'derbi del palo'

El colegiado vasco vuelve a pitar un duelo de máxima rivalidad local en feudo verdiblanco después de aquel accidentado encuentro copero que arrancó el sábado 15 de enero de 2022 en un Benito Villamarín a rebosar y concluyó el domingo día 16 a puerta cerrada

De Burgos Bengoetxea, con el palo que impactó en la cabeza de Joan Jordán en un Betis - Sevilla de la Copa del Rey 2022.Imago

La noticia venía rumoreándose desde hace dos o tres días y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) la ha confirmado de manera oficial en el mediodía de este sábado: El Gran Derbi que el Real Betis y el Sevilla FC disputarán en la tarde de este domingo en el Estadio de La Cartuja estará dirigido por Ricardo de Burgos Bengoetxea.

El Real Betis - Sevilla FC lo arbitrará Ricardo de Burgos y Javier Iglesias estará en el VAR

De este modo, el colegiado bilbaíno de 39 años volverá a vivir este duelo de máxima rivalidad hispalense poco más de cuatro años después del famoso 'derbi del palo', recordado por el objeto de PVC lanzado desde la grada del Benito Villamarín que impactó en la cabeza de Joan Jordán e hizo que se aplazase el choque de los octavos de final de la Copa del Rey 2022 y se reanudase al día siguiente a puerta cerrada. Esa marcada cita era hasta la fecha su única experiencia en un Betis - Sevilla, por lo que el duelo liguero de este domingo será la segunda vez que el vasco se vea en estas lides.

Escasos minutos antes de las 12:00 horas de este sábado, la RFEF ha publicado un comunicado para hacer públicas las designaciones para los encuentros de este domingo en la LaLiga EA Sports -desde hace unos meses lo hace el día antes de los encuentros- y la nota confirma que Ricardo de Burgos Bengoetxea repite en El Gran Derbi, con la ayuda del colegiado gallego Javier Iglesias Villanueva, que estará al frente del VAR.

Ricardo de Burgos y sus recuerdos de aquel accidentado derbi copero

"Veo cómo algo cae de la grada e impacta en un jugador. Era situación de mucho estrés. Yo quería transmitir a todo el mundo que nadie me contase lo que había pasado porque yo lo había visto", relataba De Burgos Bengoetxea en un documental en el que desveló que sufrió muchas presiones por parte del Sevilla FC para que el partido se suspendiese y también del Real Betis, para que se siguiese jugando.

"Los jugadores del Sevilla me comunicaban que estaban fuera del partido por lo que había ocurrido con su compañero (Joan Jordán). Había mucha presión por parte de todos. Unos querían jugar, otros no (...) No podía decir 'Pues lo suspendo y ya está'. Tenía que escuchar y ver lo que sucedía. En esa situación tan comprometida y tan compleja, decidimos meternos en el vestuario tomar la mejor decisión sin presiones externas", añadió el vasco para justificar por qué decidió finalmente aplazar el derbi.

Los números de Betis y Sevilla con De Burgos Bengoetxea

El colegiado que dirigirá el Real Betis - Sevilla FC de este domingo ha arbitrado en 31 ocasiones al cuadro verdiblanco, con 17 victorias, cinco empates y nueve derrotas, mostrando a los heliopolitanos 70 amarillas y tres rojas, además de señalar tres penaltis. Por su parte, han sido 25 partidos con presencia de los nervionenses, con 10V 7E 8D, así como 76 amonestaciones, con solamente una doble amarilla y hasta cuatro penas máximas.