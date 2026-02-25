De Burgos Bengoetxea volvería a arbitrar un Betis - Sevilla cuatro años después del 'derbi del palo'

El bilbaíno de 39 años solamente ha dirigido un derbi cainita, el copera que fue suspendido por el lanzamiento de una barra de PVC a Joan Jordán y reanudado a puerta vacía el día siguiente, con triunfo verdiblanco por 2-1

Ricardo de Burgos Bengoetxea (Bilbao, 16-03-1986) será el encargado de administrar justicia en El Gran Derbi del próximo domingo 1 de marzo a partir de las 18:30 horas en el Estadio de La Cartuja. En realidad, la designación no se conocerá oficialmente hasta la víspera, a la sazón el Día de Andalucía, según la nueva directriz del CTA (junto con lo de nominar a los colegiados por su nombre de pila y su primer apellido, no por éste y el segundo) esta campaña para tratar de acercar un poco la figura del árbitro a clubes, profesionales y aficionados.

La noticia la adelanta Canal Sur Radio y está pendiente de confirmación, aunque la filtración en la primera vuelta de que Munuera Montero pitaría en el Ramón Sánchez-Pizjuán, convirtiéndose en el primer andaluz que dirigiría a dos clubes de la misma comunidad tras eliminarse el criterio de territorialidad, iba bien tirada. Será el segundo duelo de máxima rivalidad hispalense para el vizcaíno, aunque, pase lo que pase en esta cita pre primaveral de 2026, el anterior tuvo todos los ingredientes habidos y por haber para pasar a la historia.

De momento, ese derbi comenzó en la noche del sábado 15 de enero de 2022 y terminó el domingo 16 de enero por la tarde, ya que tuvo que suspenderse en el minuto 39, justo tras marcar Nabil Fekir un gol olímpico que invalidaba el conseguido cuatro minutos antes por el 'Papu' Gómez, ya que desde Gol Sur lanzaron el palo de PVC de una bandera y éste impactó en la cabeza de Joan Jordán, formándose un tumulto que terminó con el mediocentro catalán en el suelo, aparentemente mareado, y los equipos en los vestuarios.

Tras horas de mucha tensión, declaraciones, comunicados e intentos de que no se reanudara, el entonces Comité de Competición de la RFEF decidió que el partido se reanudara en el mismo Benito Villamarín a las cuatro de la tarde del día siguiente, aunque sin público. Entonces, en el minuto 73, Sergio Canales lograría el 2-1 definitivo, que brindó al Real Betis la clasificación para los cuartos de final de aquella edición 21/22 de la Copa del Rey, que los heliopolitanos acabarían ganando en el Estadio de La Cartuja tres meses más tarde.

Además, a finales de octubre de ese año, la justicia ordinaria dio la razón a los organizadores, archivando la causa al no poder determinar si el sujeto detenido unas horas después de los hechos por desórdenes públicos fue el autor material del lanzamiento. Antes, el TAD había resuelto igualmente que la clausura del Coliseo de La Palmera y la fuerte multa impuesta inicialmente desaparecieran, debiendo abonar únicamente 36.000 euros por los incidentes, tras la enorme petición de la Comisión Antiviolencia.

Los números de Betis y Sevilla con De Burgos Bengoetxea

El colegiado que, a falta de confirmación, dirigirá el Betis-Sevilla del próximo domingo ha arbitrado en 31 ocasiones al cuadro verdiblanco, con 17 victorias, cinco empates y nueve derrotas, mostrando a los heliopolitanos 70 amarillas y tres rojas, además de señalar tres penaltis. Por su parte, han sido 25 partidos con presencia de los nervionenses, con 10V 7E 8D, así como 76 amonestaciones, con solamente una doble amarilla y hasta cuatro penas máximas.