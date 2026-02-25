El Real Betis organiza una comida de conjura colectiva antes de recibir al Sevilla FC: "Todos juntos para El Gran Derbi"

La plana mayor ha estado en la sesión de este miércoles, han saludado tanto al cuerpo técnico como a la plantilla y les han invitado a todos a una comida para hacer piña en la previa de este choque de máxima rivalidad sevillana que tendrá como punto álgido el entrenamiento a puerta abierta del sábado

Una imagen de máxima unidad entre todos sus estamentos. Ésa es la realidad que muestra al mundo el Real Betis en esta semana previa a El Gran Derbi contra el Sevilla FC que se celebrará en la tarde del próximo domingo en el Estadio de La Cartuja. Si tanto el entrenador, Manuel Pellegrini, como los futbolistas vienen remarcando esa piña que hay en un vestuario en el que van todos a una, este miércoles la entidad verdiblanca también ha simbolizado la adhesión de toda la plana mayor; mientras que el sábado por la mañana es el momento reservado para la gran comunión entre el equipo y la afición en la previa de recibir al eterno rival en la jornada 26 de LaLiga EA Sports.

El Real Betis organizará un almuerzo en familia este jueves

En el entrenamiento matinal de este miércoles en el conjunto heliopolitano se han dejado ver el presidente, Ángel Haro; el vicepresidente, José Miguel López Catalán; el CEO de la entidad, Ramón Alarcón; el director deportivo, Manu Fajardo; y el presidente de la Fundación Real Betis y responsable de Relaciones Institucionales, Rafael Gordillo, quienes han seguido los ejercicios a ras de césped.

Además de quedarse a presenciar en primera fila la sesión matinal en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, los dirigentes han querido saludar y estrechar las manos de todos los componentes de la plantilla y del cuerpo técnico, a quien han invitado a un almuerzo de confraternización que tendrá lugar este jueves después del antepenúltimo entremiento previo a El Gran Derbi.

"Todos juntos en la preparación de El Gran Derbi", han remarcado los medios de comunicación del Betis en sus perfiles en redes sociales, mostrando imágenes de la plana mayor observando la práctica de este jueves, de Ángel Haro saludando al canterano Ángel Ortiz o de José Miguel López Catalán haciendo lo propio con el recién fichado Álvaro Fidalgo. A la comida de este jueves, como ha adelantado ABC, están invitados todos los componentes del primer equipo (futbolistas y miembros del 'staff'), trabajadores de la secretaría técnica y todo el consejo de administración al completo.

Durante este evento de conjura colectiva, que el club ha organizado ya en los últimos dos derbis con inmejorables resultados (2-1 en el Benito Villamarín y 0-2 en el Ramón Sánchez-Pizjuán), tomará la palabra el máximo dirigente bético para dedicar unas palabras de arenga, motivación y confianza plena en las capacidades de esta plantilla que sigue luchando en dos frentes y que encadena cuatro jornadas seguidas sin conocer la derrota (tres victorias y un empate) con 10 puntos de 12 sumados.

El Betis ha llegado a marzo clasificado de manera directa para jugar los octavos de final de la UEFA Europa League, donde este viernes conocerá a su rival en el sorteo que se celebrará en la sede que el máximo organismo continental tiene en Nyon (Suiza), y siendo el dueño de la quinta posición en LaLiga EA Sports con 42 puntos, que son 13 de ventaja sobre el Sevilla FC, cinco de colchón con respecto al sexto (RC Celta de Vigo) y seis menos de la 'zona Champions' que cierra el Atlético de Madrid. Por todo ello, la Inteligencia Artificial da como claros favoritos a los pupilos de Pellegrini.