Dos 'refuerzos' confirmados para el derbi bajo la mirada de la alta cúpula del Betis

La alta cúpula heliopolitana acudió en pleno para respaldar al equipo en vísperas del derbi en un entrenamiento que corroboró la disponibilidad de los dos tocados

La plantilla del Betis completó esta mañana el segundo entrenamiento de la semana y ya se percibió nítidamente en el ambiente la proximidad del derbi hispalense, que se disputa el domingo en La Cartuja, a partir de las 18:30 horas.

No en vano, la sesión estuvo marcada por la elevada representación de la alta cúpula verdiblanca, tanto en cuanto estuvieron presentes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol el presidente, Ángel Haro; el vicepresidente José Miguel López Catalán; el CEO, Ramón Alarcón; el director deportivo, Manu Fajardo; y Rafael Gordillo, presidente de la Fundación RBB.

La alta cúpula verdiblanca apoyó al equipo en vísperas del derbi

La plana mayor de la entidad heliopolitana presenció el entrenamiento para respaldar al equipo de cara a una cita tan importante como la visita del Sevilla y los dirigentes conversaron con diversos miembros del plantel para transmitirles su máximo apoyo en vísperas del duelo cainita.

A nivel deportivo, el entrenamiento de esta mañana, que comenzó con retraso, confirmó las buenas noticias que deparó la sesión de ayer con la presencia de dos de los dos futbolistas que tuvieron que abandonar el terreno de juego contra el Rayo por diversas molestias.

Bakambu y Aitor Ruibal, listos

De este modo, tanto Bakambu como Aitor Ruibal, que ya se sumaron ayer al grupo, se ejercitaron con completa normalidad a las órdenes de Pellegrini, por lo que ya no cabe duda de que ambos estarán a disposición del chileno para el encuentro contra el domingo.

En este sentido, el preparador verdiblanco tendrá que tomar una decisión importante en el once, puede deberá decidir quién ocupa la punta de lanza una vez que Cucho ya reapareció ante los rayistas y Bakambu se encuentra en plena racha goleadora, con dos goles en las dos jornadas anteriores.

Cuatro bajas para el derbi

Así las cosas, las únicas ausencias en el entrenamiento de ayer fueron las consabidas de los lesionados Isco Alarcón, Amrabat y Lo Celso. Los tres, lógicamente, se perderán el derbi, al igual que Valentín Gómez, ausente en la gran cita al ver la quinta amarilla en el último partido. El club se planteó apelarla, pero finalmente dio paso atrás y el argentino se quedará fuera de la convocatoria.

La gran novedad del entrenamiento fue la presencia del canterano Dani Pérez, en el que Manuel Pellegrini ha demostrado mucha confianza desde hace tiempo. El centrocampista se entrenó con el primer plantel mientras se trabaja en su renovación, pues la promesa bética termina contrato en Heliópolis el 30 de junio de 2026.