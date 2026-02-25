Félix Garreta, traspasado por el Betis, explica su gravísimo accidente: "No recordaba ni lo que había comido"

El central de 21 años, bético hasta enero, ha desvelado con detalles el accidente que a punto estuvo de costarle la vida y las secuelas que le dejó

En plena vorágine de un derbi que copa la actualidad de Betis y Sevilla, el exfutbolista verdiblanco Félix Garreta ha celebrado la vida al recordar el dramático episodio que lo dejó al borde de la muerte mientras jugaba en el Amorebieta cedido por la entidad de La Palmera.

Cabe recordar que a principios de mayo, cuando apuntaba al primer equipo bético para la temporada 24/25, sufrió un grave accidente que lo dejó en coma y pudo costarle la vida, si bien, por fortuna, logró recuperarse hasta el extremo de poder volver a jugar al fútbol.

Garreta, traspasado en enero, explica como fue su accidente

Un año después reapareció en los terrenos de juego con el Betis Deportivo, donde comenzó la presente temporada a las órdenes de Javi Medina, si bien en enero fue traspasado al Antequera, donde ha vuelto a sentirse importante tras un susto mayúsculo que detalló en 101TV.

"Es verdad que fue bajando unas escaleras, me desmayé a la mitad y me di un fuerte golpe en la cabeza. Y me tuvieron que dejar en coma inducido unos veinte días. Lo primero que hice fue preguntarle a mis padres donde estaba, no lo sabía. Pasado un poco de tiempo ya estaba pensando en la pretemporada, no era consciente", explicó el central, que afirmó que no se detectó ningún motivo para lo que ocurrió: "Me han hecho todas las pruebas posibles y no ha salido nada. Lo tacharon como un desmayo puntual".

Garreta reconoce que le quedaron secuelas

Eso sí, reconoció que el golpe le dejó secuelas en un principio. "Me encontraba con muchos problemas básicos de memoria. Como que al cabo de cinco minutos no me acordaba de lo que había pasado o qué había comido", apuntó el futbolista catalán, que afirmó que el accidente no ha cambiado su hoja de ruta en el mundo del fútbol.

"Cuando te pasa un accidente no te queda otra que aceptarlo y seguir para delante. Mi objetivo no ha cambiado, sigue siendo el mismo que desde pequeño, que es jugar al fútbol y disfrutar, y para eso estoy trabajando", indicó Garreta, que está feliz porque el pasado fin de semana fue titular por primera vez en su nueva andadura en el Antequera, con el que ha firmado hasta 2027.

Así, completó el partido contra el CE Europa en lo que podría ser el primer paso para disfrutar de protagonismo después de que el accidente truncara su magnífica progresión como futbolista verdiblanco, entrando en las quinielas para la plantilla 24/25. No obstante, lo importante ahora es que, a sus 21 años, pueda disfrutar del fútbol y de la vida.