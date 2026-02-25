Alineaciones Real Madrid - Benfica: Alineación posible de Arbeloa y Mourinho en el partido de hoy de la Champions League

El Real Madrid y el Benfica se enfrentan en el Bernabéu en un duelo decisivo por el pase a octavos de la Champions League 2025/26

El Real Madrid afronta en el Santiago Bernabéu un encuentro determinante ante el Benfica en la vuelta del playoff que da acceso a los octavos de final de la UEFA Champions League 2025/26. Los blancos parten con una ventaja mínima tras el 0-1 logrado en Lisboa gracias a una acción brillante de Vinícius Júnior, pero la eliminatoria está lejos de estar sentenciada.

Ventaja corta y dudas recientes

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa llega al duelo tras un tropiezo liguero en Pamplona frente a CA Osasuna, resultado que le hizo perder el liderato doméstico y reavivó las críticas sobre su rendimiento. La imagen ofrecida dejó interrogantes tanto en el plano táctico como en el físico, especialmente en jugadores experimentados.

Pese a ello, el Madrid confía en su fortaleza europea y en el idilio de Vinícius con el gol. El brasileño fue decisivo en la ida, aunque su tanto quedó envuelto en polémica tras un incidente con Gianluca Prestianni que obligó a activar el protocolo antirracismo. La UEFA impuso posteriormente una sanción provisional al jugador argentino, que no podrá participar en el choque.

Un regreso frustrado y bajas sensibles

El Benfica tampoco contará con su entrenador, José Mourinho, expulsado en el encuentro de ida. El técnico luso no regresará al estadio donde vivió una etapa intensa hace más de una década, añadiendo un componente simbólico a una noche ya cargada de tensión.

En el plano deportivo, el Real Madrid recupera efectivos importantes. Rodrygo y Asencio vuelven a estar disponibles tras cumplir sanción, mientras que Fede Valverde podrá jugar después de que prosperara su defensa ante una denuncia presentada por el club lisboeta. No obstante, las ausencias de Bellingham y otras piezas obligan a ajustar el esquema.

El Benfica, obligado a dar un golpe en territorio hostil

El conjunto portugués llega con la necesidad de remontar en un estadio donde históricamente pocos equipos logran salir victoriosos. Además, su rendimiento como visitante en esta edición ha sido irregular, con derrotas contundentes en escenarios exigentes. Aun así, el equipo confía en su capacidad competitiva y en la experiencia acumulada en noches europeas.

El duelo se prevé intenso, con alta carga emocional y detalles tácticos decisivos. Más allá del balón, la gestión psicológica jugará un papel clave en una eliminatoria marcada por la polémica y la igualdad.

Posibles alineaciones de Real Madrid y Benfica

Real Madrid: Courtois; Trent Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Valverde, Arda Güler; Vinícius y Mbappé.

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Araujo, Dahl; Aursnes, Barreiro, Rafa Silva, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis.