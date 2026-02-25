Mbappé, baja confirmada ante el Benfica, se perderá más partidos: "La articulación está lejos de estar recuperada"

El Real Madrid afrontará la vuelta ante el SL Benfica sin Kylian Mbappé, que no figura en la convocatoria por sus persistentes problemas en la rodilla izquierda. Álvaro Arbeloa había asegurado que “está preparado”, pero finalmente el club opta por el reposo

El Real Madrid se jugará el pase a octavos de la Champions League sin su máximo referente ofensivo. Kylian Mbappé no ha entrado en la convocatoria para el duelo ante el Benfica debido a los problemas que arrastra en la rodilla izquierda desde hace casi tres meses.

El delantero necesita frenar. La articulación, castigada desde el encuentro del 7 de diciembre ante el Celta, no ha respondido como se esperaba. El halo de optimismo que mantenía el club en las últimas horas se ha diluido definitivamente.

De la confianza pública a la prudencia médica

La ausencia contrasta con el mensaje que lanzó este martes Álvaro Arbeloa en rueda de prensa. “Kylian está preparado para jugar mañana y es lo más importante a estas horas”, afirmó el técnico blanco, destacando además “el compromiso con sus compañeros, su equipo, entrenador, club y aficionados”. Incluso añadió que “es un jugador diferencial” y que “seguro que hará un gran partido”.

Sin embargo, el entrenamiento dejó señales preocupantes. Mbappé abandonó la sesión antes de tiempo y las sensaciones posteriores no fueron positivas. Según adelantó L’Équipe, el jugador fue sometido a pruebas médicas que confirmaron que “la articulación está lejos de estar recuperada”. La conclusión fue clara: reposo inmediato.

Una baja que se extiende más allá del Benfica

El plan de recuperación no se limita al compromiso europeo. Mbappé tampoco estará disponible para el encuentro en LaLiga del lunes ante el Getafe. La previsión interna apunta a que su regreso podría producirse ante el Celta, siempre que la evolución sea favorable.

La decisión es estratégica. En el club entienden que forzar ahora podría agravar el problema y comprometer el tramo decisivo de la temporada. El propio Arbeloa había reconocido que el delantero “lleva semanas haciendo un esfuerzo”, pero el cuerpo ha dicho basta.

Impacto deportivo inmediato

La ausencia es especialmente sensible si se tiene en cuenta el peso estadístico del francés en la competición. Con 13 goles en ocho partidos, Mbappé es el máximo artillero de la Champions esta temporada. El Madrid defenderá el 0 a 1 logrado en Da Luz gracias al tanto de Vinícius Júnior sin su referencia ofensiva más determinante.

La convocatoria incluye además a cuatro canteranos, Thiago, Manuel Ángel, Cestero y Palacios, como refuerzo para una noche de máxima exigencia en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid afronta así una eliminatoria de alto voltaje sin su estrella. La prioridad es clara: recuperar al mejor Mbappé, aunque eso implique renunciar a él en el momento más delicado.