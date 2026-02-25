El Real Madrid busca portero: la agenda para suceder a Courtois

El Real Madrid ya estudia el escenario posterior a Thibaut Courtois, aunque el belga sigue siendo indiscutible. En Valdebebas no hay urgencias, pero sí planificación: Gregor Kobel y Bart Verbruggen emergen como los perfiles que más gustan

En el Real Madrid lo tienen claro: mientras Thibaut Courtois se sienta fuerte y motivado, la portería tiene dueño. El belga, con contrato hasta 2027, continúa ofreciendo un rendimiento de élite pese a las lesiones que han condicionado sus últimas temporadas. Sin embargo, en los despachos de Valdebebas ya se trabaja con una premisa innegociable en los grandes clubes: anticiparse al relevo antes de que la transición sea obligada.

La dirección deportiva entiende que el final de ciclo, aunque no inmediato, empieza a vislumbrarse. Courtois rechazó en 2025 ampliar su vínculo por dos temporadas y prefirió avanzar curso a curso, una decisión que encendió una pequeña luz amarilla en la planificación blanca. No hay ruptura ni conflicto, pero sí la conciencia de que el futuro exige previsión.

Dos perfiles, dos caminos

Según ha informado el periodista Jorge Picón, los nombres que actualmente lideran la lista son los de Gregor Kobel y Bart Verbruggen. El primero, guardameta del Borussia Dortmund, representa la experiencia consolidada. A sus 28 años, acumula internacionalidades con Suiza y regularidad en la Bundesliga y en competiciones europeas. Su contrato se extiende hasta 2028 y su perfil encaja en un relevo casi inmediato si el club decidiera acelerar tiempos.

Verbruggen, por su parte, simboliza la apuesta a medio plazo. Titular en el Brighton & Hove Albion y con apenas 23 años, es visto como un portero moderno, con buen juego de pies y margen de crecimiento. También vinculado hasta 2028, permitiría una transición progresiva si Courtois prolonga su estancia un año más.

En ambos casos, el calendario contractual cuadra con la hoja de ruta blanca. No obstante, en el club insisten en que no existe prisa. Primero quieren conocer la decisión definitiva del belga y, además, mantienen la convicción de que cada temporada emergen nuevos talentos bajo palos.

Lunin y la cantera, incógnitas abiertas

El escenario interno tampoco está completamente definido. Andriy Lunin ha demostrado nivel cuando ha tenido continuidad, especialmente en la campaña 2023/24. Sin embargo, dentro del club no existe consenso absoluto sobre si puede asumir la titularidad a largo plazo. El propio guardameta tampoco cierra la puerta a explorar opciones si percibe que su crecimiento se estanca.

En paralelo, la mirada se posa en Fran González, una de las grandes promesas de 'La Fábrica'. El debate en Valdebebas gira en torno a su desarrollo: mantenerlo en casa o facilitar una cesión que le garantice minutos en la élite. Equipos como la Real Sociedad, el Espanyol o el Valencia han mostrado interés, mientras que desde Inglaterra el Chelsea ya ha trasladado a su entorno una propuesta ambiciosa de futuro.

La entidad blanca, sin embargo, no contempla desprenderse de él de forma definitiva. Consideran que podría ser parte de la solución, aunque dudan de si estará preparado exactamente cuando Courtois diga adiós.

Sin urgencias, pero con visión estratégica

En Chamartín saben que sustituir a Courtois será, probablemente, una misión imposible en términos de impacto inmediato. El belga ha marcado una época y su influencia trasciende lo puramente deportivo. Aun así, el club no quiere repetir errores del pasado y prefiere construir la sucesión con tiempo.

El mensaje es claro: Courtois es intocable hoy, pero el Real Madrid ya piensa en mañana. Y en ese mañana, los nombres de Kobel y Verbruggen aparecen subrayados en rojo, mientras se sondean nombres de jóvenes promesas.