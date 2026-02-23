La UEFA toma una decisión oficial con Prestianni tras el incidente con Vinicius

El organismo europeo ha dictado sentencia y ha castigado, de manera provisional, al jugador del Benfica por el presunto insulto racista al futbolista del Real Madrid, por lo que será baja en la convocatoria de los de Mourinho para visitar el Bernabéu

La UEFA ha tomado una decisión con Prestianni por el presunto insulto racista que dirigió a Vinicius en el encuentro de ida de dieciseisavos de final de UEFA Champions League. Pese a la victoria del Real Madrid, con gol precisamente del brasileño, el foco estuvo en el incidente que tuvo el futbolista argentino con el '7' del conjunto blanco. De esta manera, el organismo europeo ha tomado cartas en el asunto y ha decidido castigar al jugador del Benfica, que no podrá estar en el choque decisivo del Bernabéu el próximo miércoles, en la vuelta de la eliminatoria.

La UEFA decide castigar provisionalmente a Prestianni

De esta manera, la UEFA ha informado de la decisión tomada: "Tras el nombramiento de un Inspector de Ética y Disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las denuncias de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA (CEDB) ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de competición de clubes de la UEFA para el que de otro modo sería elegible por la infracción prima facie del Artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA (RD) relacionada con un comportamiento discriminatorio".

Por ello, la UEFA termina el comunicado afirmando lo siguiente: "Esto se entiende sin perjuicio de cualquier decisión que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan adoptar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA". De esta manera, Prestianni se quedará sin poder jugar el partido decisivo de este miércoles en el Bernabéu entre el Real Madrid y Benfica, donde los de Mourinho, que vio tarjeta roja en el partido de ida, tendrán que remontar el 0-1 si quieren estar en octavos de final de la Copa de Europa.

El Benfica reacciona al comunicado oficial de la EUFA

Por su parte, el Benfica no ha tardado en salir del paso y ha reaccionado al comunicado oficial de la UEFA sancionando, de manera provisional, a Prestianni: "El Benfica ha tenido conocimiento de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, en el marco de la investigación en curso relativa al incidente ocurrido en el partido frente al Real Madrid. El Club lamenta verse privado del jugador mientras el proceso sigue aún en investigación y recurrirá esta decisión de la UEFA, aunque difícilmente los plazos implicados tendrán algún efecto práctico para el partido de vuelta del play-off de la Liga de Campeones".

Por último, el club lisboeta concluye explicando que "el Benfica reafirma asimismo su compromiso inquebrantable en la lucha contra cualquier forma de racismo o discriminación, valores que forman parte de su identidad histórica y que se reflejan en su acción cotidiana, en su comunidad global, en el trabajo de la Fundación Benfica y en figuras mayores de la historia del Club, como Eusébio".