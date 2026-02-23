El Atlético de Madrid, frente al peligro sin Pablo Barrios y Nico González

El Atlético de Madrid mantiene las bajas de Pablo Barrios y Nico González para la Champions League, aunque ambos encaran la fase final de sus recuperaciones

El Atlético de Madrid regresa a la Champions League para sellar el pase a octavos de final de la Champions League. Los rojiblancos se la juegan tras dejar la eliminatoria abierta en la ida a pesar de haberse puesto ganando 0-2 en Bélgica. El Club Brujas fue capaz de darle la vuelta al resultado y el 3-3 imperó en el luminoso al final del encuentro. Los errores defensivos condenaron al equipo de Simeone, algo que el argentino deberá evitar a toda costa para tener opciones y no llevarse ningún susto en casa. Mientras que Simeone prepara el choque, Pablo Barrios y Nico González ya trabajan sobre el césped, aunque el Atlético de Madrid no podrá contar con ellos de cara al duelo frente al Club Brujas.

Simeone aún mantiene las bajas de Pablo Barrios y Nico González para el partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Champions League contra el Brujas, aunque ambos avanzan en su recuperación, saltaron al césped y tocaron balón, con más intensidad el argentino .Los dos se ejercitaron al margen en diferentes ritmos, cada uno con un recuperador y en distintas fases de la puesta a punto, más cercana en el caso del extremo argentino, aunque Barrios también está en la parte final, con el partido contra el Barcelona de dentro de una semana, en las semifinales de la Copa del Rey, como objetivo para ambos futbolistas. Aún no estarán disponibles en el duelo de este martes contra el Brujas, en el que Simeone recupera a Rodrigo Mendoza, que cumplió sanción por ciclo de cinco tarjetas amarillas el pasado sábado ante el Espanyol. Ante tanta carga de encuentros, como es habitual, el equipo se entrenó a dos velocidades en la sesión matutina en el Centro Deportivo de Majadahonda, con los titulares del último choque a menor ritmo y con los suplentes con más intensidad.

Simeone pone especial atención en la defensa

Durante la sesión, Simeone mantuvo una charla individualizada con David Hancko, con ambos sentados en la banda. La conversación fue más allá de los diez minutos. El eslovaco apunta a ser uno de los pilares del Atlético de Madrid en el partido de vuelta de la eliminatoria y Simeone no quiere que haya errores en la zaga, como en la ida, para estar el próximo viernes en el sorteo de los octavos de final de la Champions League.