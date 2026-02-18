Brujas 3-3 Atlético de Madrid: El plan de Simeone se desmorona

El Atlético de Madrid se atasca en Bélgica ante un Brujas que llega vivo a la vuelta en el Metropolitano

El Atlético de Madrid no cumple con el plan de Simeone y deja abierta la eliminatoria para la vuelta en el Metropolitano. La gran primera parte que firmaron los rojiblancos sirvió de poco tras una segunda parte pésima de los colchoneros, que se vuelven a Madrid con un mal sabor de boca y dejando vivo a un Brujas que remó a contracorriente para mantener las opciones de continuar en la Champions League.

El Atlético de Madrid se impone en la primera mitad

La primera parte tuvo dos colores, el rojiblanco. El Atlético de Madrid dominó y el plan de Simeone salió a la perfección. El argentino salió al estadio Jan Breydel con su once de gala para enfrentarse al Club Brujas, con Antoine Griezmann como principal novedad y la primera titularidad en la competición europea para Ademola Lookman. A los 8 minutos, Julián Álvarez adelantó a los rojiblancos desde los once metros. Una mano dentro del área, que protestó el brujas desencadenó en el primer gol. Tras el gol inicial de penalti transformado por Julián Álvarez, el Brujas se instaló en el ataque y obligó a varias estiradas de Jan Oblak, aunque no logró transformar ninguna de sus oportunidades. En los últimos instantes de la primera parte y tras varios intentos de Giuliano, Ruggeri y Julián Álvarez, fue Lookman el que logró rematar el balón al fondo de la portería para ampliar la ventaja rojiblanca. El nigeriano se estrenó en la Champions League con la camiseta rojiblanca.

El Brujas llega con vida al Metropolitano

La segunda parte fue un calvario para el Atlético de Madrid, que empezó la segunda mitad sin intensidad y recibió gol a la salida de un córner. Onyedika puso en tensión a los rojiblancos que, para coronar la mala segunda parte colchonera, recibió el gol del empate a falta de 30 minutos. Los belgas empataron el duelo a través de un centro lateral de Diakhon que remate en el área chica Tresoldi. El Atlético de Madrid, tras el gol, reaccionó gracias a los cambios de Simeone, que dio entrada a Sorloth. El noruego, en la primera que tuvo, la envió al palo. Más tarde, provocó el gol en propia de Joel Ordoñez que volvía a dar ventaja al equipo visitante. Cuando todo parecía abocado a la victoria colchonera, un desajuste defensivo provocó el 3-3 de Tzolis, después de que el VAR corrigiese al linier y diese el gol al cuadro local.

Ficha técnica

Club Brujas: Mignolet, Sabbe (Hugo Siquet 81′), Ordóñez, Mechele, Seys (Bjorn Meijer 86′), Stankovic (Felix Lemarechal 87′), Onyedika, Diakhon (Shandre Campbell 82′), Vanaken, Tzolis, Tresoldi (Romeo Vermant 75′).

Amonestaciones: Onyedika (amarilla 76′), Baena (amarilla 96′).

Atlético de Madrid: Oblak, Nahuel Molina (Robin Le Normand 91′), Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Koke (Cardoso 91′), Llorente, Lookman (Alejandro Baena 62′), Julián Álvarez, Griezmann (Alexander Sorloth 65′).

Amonestaciones: Pubill (amarilla 47′).

Árbitro: Glenn Nyberg.

Estadio: Jan Breydelstadion.