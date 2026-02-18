"La montaña rusa" continúa en el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid volvió a demostrar que es capaz de lo mejor y de lo peor, y pide apoyo a su afición de cara al partido de vuelta

El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate ante el Brujas a pesar de los regalos del equipo belga. La gran primera parte del equipo de Simeone quedó solapada por un segunda mitad dantesca, que deja vivo al Brujas de cara a la vuelta en el Metropolitano. La montaña rusa que vive el Atlético de Madrid quedó reflejado en las palabras de sus jugadores, que piden el apoyo de la afición para la vuelta.

Koke: "Ha sido una montaña rusa"

Koke expresó, tras el 3-3 contra el Brujas en el partido de ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, que el encuentro “ha sido una montaña rusa, como todo el año”, remarcó que hay que estar “más concentrados” y apuntó que, tras el 0-2, no han “sabido mantener el resultado”. “Ha sido una montaña rusa, como nos está pasando todo el año. Y tenemos que estar más concentrados, sobre todo en las jugadas a balón parado. Sabemos lo difícil que es ganar en Champions fuera de casa y con un 0-2 tenemos que saber cuidarlo bien. Luego nos hemos puesto por delante otra vez y otra vez nos empatan”, lamentó en ‘Movistar’.“Sabemos que es un campo difícil, sólo ha podido ganar el Arsenal en esta Champions, el Barcelona empató aquí. Cuando nos ponemos por delante, hay que saber mantener el resultado”, añadió Koke.

La vuelta es en el Metropolitano. “Necesitamos, como pasó el otro día contra el Barcelona o como siempre vienen haciendo nuestros aficionados, que siempre nos están apoyando. Cuando estamos todos juntos y estamos en nuestro campo, somos un rival difícil. Y seguro que, si estamos todos juntos, vamos a pasar la eliminatoria”, auguró.

Marc Pubill: "Queda la vuelta en casa"

Por otro lado, Marc Pubill que “queda la vuelta en casa” y mostró su seguridad en sacar adelante la eliminatoria, porque van a “morir en el campo para ganar” al equipo belga. “Está claro que veníamos a ganar, aunque sabemos que no es fácil, porque son un equipo muy fuerte en casa. Nos vamos con sensación agridulce. Sabemos que no es fácil. Queda la vuelta en casa, que estoy seguro que la vamos a sacar”, afirmó a ‘Movistar’. “La vuelta en casa va a ser clave. Sabemos que nuestra gente va a morir por nosotros y nosotros vamos a morir en el campo para ganar”, continuó el central, que abogó por “analizar” lo que ha hecho “bien” su equipo en el encuentro para “fortalecerlo” y lo que han hecho “mal para mejorarlo para esa vuelta y ganar el partido”.