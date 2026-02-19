Simeone: "Mucha juventud, gente que trabaja muy bien, sabíamos que no iba a ser simple"

El entrenador del Atlético de Madrid valoró el empate de su equipo, que consideró "justo" ante "mucha juventud y gente que trabaja muy bien"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, reconoció este miércoles que a su equipo le "faltó contundencia defensiva" en el empate por 3-3 ante el Club Brujas en la ida de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones. El Atlético de Madrid volvió a pecar de irregularidad y deja la eliminatoria abierta para la vuelta en el Metropolitano.

"El acierto estuvo, hubo situaciones que pudimos haber resuelto mejor defensivamente (...), hoy nos faltó seguramente contundencia defensiva", reconoció Simeone en la rueda de prensa tras un encuentro en el que el Atlético logró colocarse 0-2 al descanso pero acabó encajando tres goles en la segunda parte que sólo pudo compensar con un gol en propia meta del equipo flamenco.Simeone aseguró que el Brujas "empató justamente" y que él se va "con la tranquilidad de que el equipo dio todo" aunque "siempre se puede mejorar". "Sabíamos que no lo íbamos a pasar bien, que iba a ser un partido complicado y que ganando 2-0 había un partido por delante todavía largo. Nos pusimos en ventaja otra vez y así todo creo que cometimos errores para que ellos puedan encontrar ese 3-3", apuntó.

Simeone valora el empate ante del Atlético de Madrid ante el Brujas en la Champions League

"El partido que nos imaginábamos, el rival más intenso de la Champions. Mucha juventud, gente que trabaja muy bien, sabíamos que no iba a ser simple. Pasamos un primer tiempo bastante controlado, donde pudimos hacer dos goles y hubo algún contragolpe que no hicimos progresar de la mejor manera. En el segundo tiempo se metieron en el partido, ya no fue igual, no atacamos como hacíamos antes. Así todo, llegó el 2-2, nos pusimos 2-3 y apareció ese último gol en una mala interpretación de cómo defender nosotros y ellos aprovecharon la oportunidad."

Simeone ve justo el empate del Brujas ante el Atlético de Madrid

"El partido son 90 minutos, no 45. Todo va de la mano de lo que va sucediendo. Reaccionamos bien a sus dos goles con el 2-3 y el mano a mano de Sorloth previo. El equipo compitió muy bien contra un rival que acá no es fácil. Lo sabíamos. Si termina en el primer tiempo y lo vemos de esa manera, sí. Si vemos el contexto, el empate es justo, los dos tuvimos situaciones, las aprovechamos. La vuelta en casa y esperemos un gran partido."