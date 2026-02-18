Valencia Basket - Joventut: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

Ricky Rubio regresa a la Copa del Rey en el duelo que abre la competición y que enfrenta al Joventut ante el Valencia Basket

La Copa del Rey de baloncesto 2026 arranca a lo grande, con un partido que bien podría ser una final por la calidad de los contendientes. Nada menos que el anfitrión, un Valencia Basket que sólo ha perdido un partido en casa en la ACB, ante un Joventut en el que Ricky Rubio vuelve a la Copa tras quince años de ausencia.

El impresionante Roig Arena se ha vestido con sus mejores galas para celebrar las 30 ediciones que la Copa cumple con su actual formato. El conjunto taronja tratará de romper la 'maldición del anfitrión', pues sólo en una ocasión un equipo que jugaba en casa ha sido capaz de coronarse como campeón. Y de eso han pasado 24 años: el Baskonia en 2002.

Tanto los levantinos como los verdinegros van por el lado del cuadro más complicado a priori, ya que el ganador se enfrentará al vencedor del Real Madrid-Unicaja, los dos finalistas de la pasada edición. Sin embargo, eso no ha descendido su entusiasmo.

"Ellos en experiencia de Copas nos superan. (Ante) Tomic, Rubio y (Adam) Hanga especialmente, pero también (Guillem) Vives. Es un equipo muy experto, pero que juega muy bien", señalaba un Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, que apuntaba claramente a Ricky Rubio: "El impacto de Rubio es muy grande, no solo por los puntos que anota, sino por todo lo que genera, y no solo en ataque, también en defensa".

Ricky Rubio ya fue clave en el último triunfo del Joventut

El técnico taronja sabe de lo que habla, ya que Ricky fue clave en el triunfo que los verdinegros lograron hace menos de dos semanas ante ellos (90-87) en el Olímpic de Badalona.

Ahora la situación es muy diferente y no sólo porque se juegue en el Roig Arena, sino porque lo hace con los dos equipos descansados y sin que esté la Euroliga por medio.

Los dos equipos llegan con sus armas casi al completo, ya que, en el Joventut, tras la recuperación de Hanga en el último partido de ACB, sólo es duda Miguel Allen; mientras que en el Valencia Basket sólo el capitán Josep Puerto llegará mermado.

A qué hora es el Valencia Basket - Joventut de los cuartos de final de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut, perteneciente a la ronda de cuartos de final, se va a disputar este jueves 19 de febrero a partir de las 18:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Valencia Basket - Joventut de la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Valencia Basket y el Asisa Joventut, se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

