Ricky Rubio manda un mensaje muy claro e ilusiona a todos: “Fue una decisión pensada, con mucho tiempo"

El base del Joventut reconoce que acertó en su decisión de volver y ahora se ilusiona con una Copa del Rey que recuerda con mucha nostalgia

Ricky Rubio está recordando esta temporada a aquel base que deslumbró desde muy joven y que, tras ganarlo todo, se marchó a la NBA para dejar allí también su huella. Sin los focos que tenía como estrella de la Liga norteamericana o como jugador del Barça, ha encontrado en su casa, en el Joventut, el ambiente que necesitaba. Y, sin presiones, ha vuelto a despegar.

Ya no son sus números (11,9 puntos, 3,2 rebotes y 5,8 asistencias en ACB y 14,1 puntos, 2,6 rebotes y 4,9 asistencias en la Champions League FIBA), es también su liderazgo, sus enseñanzas y, sobre todo, la alegría que transmite.

Con perspectiva, mirando hacia atrás y pensando en lo que llega más próximo, la Copa del Rey, Ricky Rubio sólo puede sonreír. En declaraciones a DAZN, deja claro a lo que aspira en la próxima cita de Valencia.

"Disfrutarla", sentencia. "Al final yo creo que es una competición que desde Estados Unidos incluso se ha intentado copiar. Yo he jugado muchos años allí y la veía con envidia. He tenido la suerte de poder disfrutar y ganar alguna. Y es algo increíble. El primer título aquí con el Joventut fue en el 2008 y es un recuerdo que difícilmente se ha igualado a lo que he conseguido en mi carrera", afirma alguien que ha sido elegido MVP de un Mundial.

Rubio tiene claro que la Copa es algo "especial". "Son ocho aficiones que entran, incluso hay algunas que no están clasificadas. Y es para disfrutar. Creo que el ambiente del baloncesto, muchos deportes lo pueden envidiar porque es muy sano, pero hay competición", afirma en referencia a la cita copera.

El acierto de Ricky Rubio

Allí llegará con un equipo que va de tapado y que, además, va por el lado más difícil, con debut ante el anfitrión y, posiblemente, en semifinales ante el Real Madrid, pero eso para él no es importante, porque, como ha dejado claro, ha vuelto para disfrutar.

Es algo que no oculta. “Me siento muy a gusto, la verdad”, refleja el base verdinegro, feliz de la elección que tomó de volver después de un año sin jugar y cuando pocos apostaban que podría recuperar su nivel. “Fue una decisión pensada, con mucho tiempo, con todo un año para pensar si realmente quería volver y creo que he acertado. Me siento muy cómodo”, reitera.

Ricky Rubio tiene claro que en el Joventut y en el regreso a sus orígenes ha encontrado lo que le hacía falta en los últimos años. “El rol que tengo en el equipo es el que he hecho en toda mi carrera, desde pequeñito aquí. Me gustaba ser el líder aunque te tienes que ganar el respeto, pero liderando desde el ejemplo es mucho más fácil y lo estoy disfrutando muchísimo”, concluye el Mago de El Masnou, al que todos se van a alegrar de recibir en la Copa del Rey la próxima semana.