El Real Madrid convence a Facu Campazzo

El jugador madridista, que el domingo se convirtió en el tercer extranjero con más partidos de blanco, admite lo que ha evolucionado desde su llegada en el año del pleno de títulos

Ha ganado dos Euroligas, 5 ligas ACB, 3 Copas del Rey y 5 Supercopas de España, ha tenido que regresar dos veces, pero Facu Campazzo ya es un mito del Real Madrid. El argentino se convertía el pasado domingo en el tercer extranjero con más partidos con la camiseta blanca.

El primero es un Jaycee Carroll al que aún ve lejos, pues alcanzó 709, mientras que el segundo es su compañero y segundo capitán un Walter Tavares que, con 655, ya amenaza al propio Carroll y todo apunta que lo superará.

Campazzo superó al que también fuera jugador madridista hasta hace dos años, un Fabien Causeur que, como el Facu, ha jugado en esta época dorada de supremacía blanca en la Liga ACB. "Creo que evolucioné mucho. Llegué aquí como un jugador impulsivo, revulsivo, que corría para todos los lados. Ahora corro por todos los lados también, pero controlando mejor los ritmos de juego, mejorando algunos aspectos técnicos de mi juego tanto para anotar como para defender", afirma Campazzo a los medios del club, donde saca pecho de todo lo que ha conseguido con la camiseta blanca.

"Jugar aquí, en el Real Madrid, con la tremenda calidad que tienen mis compañeros, con los que me tocó jugar también, hicieron de mí un mejor jugador y estoy contento de cómo he evolucionado", añadía el cordobés.

Campazzo echa raíces en Madrid

Campazzo ha echado raíces en la capital de España y eso influyó mucho en su regreso cuando dejó la NBA y pasó unos meses en el Estrella Roja. "Es mi primera casa. Aquí nacieron mis hijas y estoy muy feliz. Pasó tan rápido y en tan poco tiempo que no fue hasta ayer cuando he podido dimensionarlo. Estar ahí arriba con Tavares y Carroll... Estoy contento por todas las cosas que he vivido aquí, más allá de los títulos. El día a día en este club, con mis compañeros, amigos y la familia hacen que esté como en mi casa", reconocía el internacional argentino.

Mirando para atrás, Campazzo recuerda cómo llegó el año del Mundial de España (2014) y cómo se hizo con la Euroliga junto a su compatriota Nocioni, en un equipo en el que tenía poco protagonismo y sólo buscaba la adaptación. "Mi primer título, aunque no tuve mucho protagonismo, fue uno de los más especiales, porque era un rol completamente diferente al que estaba acostumbrado. Era mi primer año fuera de Argentina y estaba en el equipo junto con Nocioni, Llull y un grupo increíble", recordaba.

El Madrid lo cedió dos años al UCAM Murcia para que se fogueara y volvió ya a un nivel superlativo, para ser titular en el Madrid pese a la presencia de Doncic. "Una vez que pruebas ese éxito de levantar un título y vestir esta camiseta quieres tener esa sensación cada año. Estoy superagradecido por tener la oportunidad de jugar en este club y cada vez que me toca estar, darlo todo por la camiseta", refleja en esta entrevista, donde reconoce que, pese a que quedan partidos por medio, ya piensa en el próximo título: la Copa del Rey.