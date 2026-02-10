La alegría le dura poco a Almada en el Real Oviedo

El equipo asturiano ha sufrido un duro contratiempo en su zaga y el técnico uruguayo deberá recomponerla para el partido ante el Athletic

Ayer lunes, por primera vez desde que aterrizara en el Carlos Tartiere este invierno, el técnico del conjunto asturiano, Guillermo Almada, pudo contar con toda su plantilla al completo para trabajar. En ese primer entrenamiento de la semana en El Requexón pudo ver por fin en acción al centrocampista Ovie Ejaria, cuya última participación en partido oficial fue a primeros de diciembre.

Sin embargo, la alegría al técnico azulino le ha durado muy poco, porque hoy ha recibido una triste noticia. El central David Costas, capitán e indiscutible en el Real Oviedo, será baja varias semanas debido a una lesión muscular y no estará este domingo (Carlos Tartiere, 14:00 horas) ante el Athletic.

"El futbolista presenta una lesión muscular en el aductor izquierdo y ya ha iniciado su proceso de tratamiento y recuperación, quedando pendiente de evolución", explica el Real Oviedo en su comunicado.

Se trata de una baja sensible para Almada, ya que el defensa pontevedrés lleva tiempo siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto azul; Costas, recién renovado, es el jugador de campo que más minutos suma esta temporada en el Real Oviedo y solo le supera el portero Aarón Escandell.

Ahora el técnico uruguayo del equipo carbayón deberá buscar un recambio para Costas que acompañe a David Carmo en el eje de la defensa, siendo Eric Bailly y Dani Calvo los jugadores que se disputarán dicho puesto.

El Real Oviedo, colista de Primera División y con un partido menos tras la suspensión de su duelo ante el Rayo Vallecano, entrenará miércoles, jueves, viernes y sábado antes de recibir el domingo al conjunto vasco. Tras la polémica suspensión del partido ante el Rayo Vallecano del pasado sábado debido al estado del césped de Vallecas, el cuerpo técnico ha decidido que el grupo entrene toda la semana. Actualmente, siguen siendo colistas con 16 puntos. Eso sí, con un partido menos que, de ganarlo, podría dejarles la salvación a sólo cuatro puntos y dejar al Levante como nuevo colista.

Posible novedad en la convocatoria frente al Athletic Club

Aunque Ovie Ejaria ya se ejercita con el grupo, no se espera que llegue al partido del domingo ante el Athletic, un encuentro en el que podría ser novedad en la convocatoria Rahim Alhassane, el lateral izquierdo que ha sido baja los últimos dos partidos por una lesión muscular y que ya la semana pasada empezó a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros.