El Real Oviedo le pide a la RFEF un final feliz tras la suspensión del partido contra el Rayo para no verse las caras en los tribunales

El conjunto asturiano, que va colista en la tabla, piensa agotar todas las vías federativas y judiciales para conseguir lo que creen que les corresponde

El Real Oviedo ha sido el gran perjudicado esta jornada por las malas condiciones en las que sobrevive un Rayo Vallecano que, milagrosamente, se mantiene en la elite año tras año. Los asturianos, que acudían a Vallecas como colistas pero con la moral alta tras vencer al Girona en la última cita liguera, no esperaban la noticia con la que se encontraron en pleno día de partido: el aplazamiento del encuentro por el mal estado de un césped recién plantado esta misma semana.

Según el comunicado que ofreció LaLiga EA Sports, el choque fue suspendido debido a que en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reunía las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad.Tras ello, la entidad ovetense emitió otro duro comunicado: "El Real Oviedo expresa su profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades".

En el mismo, el club azulino se solidariza con "la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano", y recalca que dicha decisión "supone un perjuicio evidente tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico" para la entidad carbayona.

"Entendemos que hay unas reglas del juego y se han saltado. Cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones, así que esta situación es vergonzosa. Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas", aseguró el director deportivo del Real Oviedo, Roberto Suárez, en unas declaraciones compartidas por el club.Suárez afirmó que "se sabe de sobra que el césped de Vallecas se acabó de poner ayer y es imposible que esté bien", e incidió en que, a partir de ahora, "los clubes de LaLiga ya no juegan con las mismas reglas".

El presidente del Real Oviedo sólo encuentra una solución

Por su parte, el presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha abordado, en declaraciones a la Cadena Cope, los pasos a seguir por la entidad carbayona tras afirmar que el club azul "está en su derecho de reclamar el partido por ganado".

Y si esa fueron sus declaraciones, la reclamación formal ya la ha presentado el Real Oviedo a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para que se le conceda como ganado el partido contra el Rayo Vallecano.

El club azul toma esta decisión "debido al incumplimiento de la normativa federativa por parte de la Liga y del Rayo Vallecano", señala el Oviedo en un escrito trasladado a los medios de comunicación.

"El Real Oviedo acudirá a todos los órganos oficiales y disciplinarios de la RFEF y, en su caso, a instancias administrativas y judiciales, para defender sus derechos y los intereses legítimos de sus aficionados", expresa el club carbayón.

El club azul apunta que "todo ello sin perjuicio de emprender acciones judiciales y presentar denuncias contra los responsables del despropósito generado por la actuación de la Liga, la inacción de la Federación y el comportamiento del Rayo Vallecano".

El director general, Agustín Lleida, avanzó ayer, en unas declaraciones realizadas a la Cadena Cope, que el club azul considera que LaLiga "no tiene competencias para suspender el partido de la forma en la que se suspendió". "Esto podría ser una infracción muy grave por la ley del deporte y también lo estamos estudiando", apuntó.