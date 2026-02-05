Paran la venta de Hassan y Fede Viñas por la salvación del Real Oviedo

El director general y el director deportivo del club asturiano han confesado las dos ofertas que han rechazado por los citados jugadores azulinos

Teta y sopa no caben en la boca dice el refranero popular. Y en los despachos del Carlos Tartiere han tenido que tomar estos días una decisión muy seria para el futuro del club. Asear las cuentas del club o intentar dicho objetivo consiguiendo la permanencia en la máxima categoría.

Y así de claro lo han dejado el director general del Real Oviedo, Agustín Lleida, y el director deportivo, Roberto Suárez, este jueves. El club azulino ha rechazado dos ofertas, por Hassan y Fede Viñas, que "juntas alcanzaban los 17 millones de euros".

"Queremos pelear y tratar de salvarnos, aunque eso es compatible con tener un ojo en la próxima temporada y contemplar la posibilidad del descenso", explicó el director general del Real Oviedo en una extensa rueda de prensa.

Preguntados por la decisión de no fichar en los últimos días de mercado cuando el técnico Guillermo Almada había solicitado un atacante más, el director deportivo señaló que el club "no quería fichar monedas al aire ni cambiar cromos", y añadió que "se ha tratado de gastar el dinero en jugadores que puedan mejorar la plantilla".

"Entendemos el malestar de la afición y hemos cometido errores, pero eso no quiere decir que el Grupo Pachuca y el Real Oviedo no sepan cuál es su rumbo. Teníamos el objetivo de ascender y aquí estamos. Seguimos pensando en el futuro y aprendiendo de los errores", concluyó Agustín Lleida.

Además, el propio director general fue el encargado de anunciar la renovación del central Dani Calvo, uno de los capitanes y el jugador de la plantilla que más partidos ha disputado con la camiseta azul, y que seguirá hasta 2027 a pesar de que esta temporada no está teniendo demasiado protagonismo.

El Real Oviedo, que ante el Girona rompió el pasado sábado una racha de cuatro meses sin ganar un partido, suma 16 puntos, es colista de Primera División y este sábado visitará al Rayo Vallecano.

Thiago Fernández, exultante tras su debut con el Real Oviedo

Mientras tanto, el argentino Thiago Fernández, último fichaje del Real Oviedo en el mercado invernal, aseguró este jueves que en su debut ante el Girona liberó "mucha tensión tras un año complicado"."Sentí una alegría muy grande ante el Girona, por volver a jugar y por ganar. Desde el principio vi que la situación era complicada y ganar fue todo un alivio. Ahora toca seguir mejorando", dijo el extremo cedido por el Villarreal en su presentación como nuevo futbolista azul.

Thiago, que despuntó hace años con Vélez Sarsfield, estuvo un año sin jugar un partido oficial debido a una grave lesión de rodilla y a la decisión de no renovar con el club argentino, así que cuando se interesó el Real Oviedo "no hubo dudas porque el objetivo es jugar lo máximo posible".

"¿Mi posición ideal? Soy un futbolista argentino, que le gusta romper el esquema táctico que existe aquí en Europa. Toda mi vida jugué de enganche, aunque esa posición ya no exista. Ahora estoy cómodo en la banda izquierda y vine al Oviedo para jugar ahí", concluyó al ser preguntado por dónde le ve el entrenador, Guillermo Almada, en este Real Oviedo.

Thiago Fernández sumó una asistencia en su debut ante el Girona y ya es una opción más para las bandas del técnico uruguayo, que hasta ahora había contado con Ilyas Chaira y Hassan. No obstante y pese a su buen papel frente al cuadro catalán, se espera que vuelva a ser suplente este sábado (Vallecas, 14:00 horas) ante el Rayo Vallecano.