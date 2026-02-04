El Real Oviedo prepara el partido en Vallecas pendiente del regreso de Rahim

El Real Oviedo completó este miércoles una nueva sesión de trabajo antes de visitar al Rayo Vallecano el próximo sábado en Vallecas, en un duelo directo por la permanencia. La principal novedad fue la evolución favorable de Rahim, que se acerca a reaparecer tras su lesión muscular, mientras el técnico Guillermo Almada empieza a recuperar efectivos clave en un momento crítico de la temporada

La sesión de entrenamiento del Real Oviedo celebrada en El Requexón para preparar el duelo en LaLiga ante el Rayo Vallecano dejó señales positivas, especialmente con Rahim Alhassane. El lateral izquierdo, internacional por Níger y titular indiscutible para Guillermo Almada, realizó el calentamiento junto al resto del grupo, un avance significativo tras la lesión muscular sufrida hace dos semanas.

Su ausencia permitió a Javi López encadenar dos titularidades consecutivas, cumpliendo en una demarcación especialmente exigente en el actual contexto del equipo. Pese a la mejoría, en el cuerpo técnico existe prudencia y no se da por segura la presencia de Rahim en la convocatoria para Vallecas, aunque su evolución invita al optimismo de cara a los próximos días.

Bailly, cada vez más cerca de volver al eje de la zaga

Más avanzada parece la recuperación de Eric Bailly. El central se ha perdido los últimos cuatro encuentros debido a un fuerte esguince de tobillo, pero ya trabaja con normalidad y apunta a regresar a la lista para el choque ante el Rayo Vallecano.

La posible vuelta del defensor africano supondría un refuerzo importante para una zaga que ha sufrido durante buena parte del curso. Su experiencia y jerarquía se consideran fundamentales para afrontar un partido en el que el margen de error es mínimo y donde el Real Oviedo necesita máxima solidez defensiva.

Ejaria, única baja confirmada

A día de hoy, Ovie Ejaria es el único futbolista que permanece en la enfermería azul. El centrocampista continúa con su proceso de recuperación y no estará disponible para un encuentro que el vestuario considera una auténtica final.

El resto de la plantilla trabaja con normalidad, consciente de que el partido del sábado puede marcar un punto de inflexión en la lucha por la permanencia.

Un duelo directo con mucho en juego

Más allá del estado físico de la plantilla, el choque ante el Rayo Vallecano se vive como un enfrentamiento clave en la clasificación. El Real Oviedo se encuentra a seis puntos de su rival y una victoria en Vallecas permitiría recortar la distancia a solo un partido, además de ganar el golaveraje particular.

La motivación es máxima tras el triunfo logrado el pasado fin de semana ante el Girona , una victoria que sirvió para romper la peor racha de resultados de la historia reciente del club y que puso fin a cuatro meses sin ganar.

Mercado cerrado y confianza en el grupo

En el plano deportivo, el club cerró el mercado invernal sin realizar incorporaciones de última hora, pese a la intención inicial de sumar un atacante tras la salida de Josip Brekalo. Finalmente, el Real Oviedo se quedó con tres altas en enero: los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas, además del argentino Thiago Fernández.

La apuesta es clara: confianza en el bloque y en la reacción mostrada tras el último triunfo, aunque la situación clasificatoria sigue siendo delicada. El Real Oviedo continúa como colista de Primera división y la permanencia permanece a siete puntos de distancia.

Vallecas, una nueva prueba de carácter

Con la moral algo reforzada y varios futbolistas importantes cerca de reaparecer, el Real Oviedo afronta una salida exigente y decisiva. Vallecas será escenario de una prueba de carácter para un equipo que necesita sumar con urgencia y demostrar que el triunfo ante el Girona no fue un simple alivio puntual, sino el inicio de una reacción real en la pelea por seguir en la élite.