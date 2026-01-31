Real Oviedo 1-0 Girona: Ilyas Chaira le devuelve la sonrisa al Carlos Tartiere

El Estadio Carlos Tartiere presenció un igualado encuentro en la jornada 22 de LaLiga entre dos equipos con dinámicas muy distintas, siendo más positiva para el Girona frente al colista, el Real Oviedo, que encontró la primera victoria de su entrenador, y lo hizo en una tarde donde Santi Cazorla volvió a sentirse relevante, poniendo fin a la racha imbatida del equipo de Míchel en el nuevo año

Día de celebración en Oviedo. El Real Oviedo se impone por la mínima al Girona tras un tanto de Ilyas Chaira, después de haber sido superados en la primera mitad. La falta de acierto gerundense acabó lastrándolos, y los carbayones vuelven a ganar en LaLiga cuatro meses después. La jornada 22 deja una grata sorpresa en Asturias y pone fin a una espectacular racha gerundense, que llevaba cuatro encuentros sin conocer la derrota. El colista superó a uno de los equipos más en forma del campeonato.

David Costas mantiene al Oviedo

Iniciaba el partido en el Carlos Tartiere con una clara demostración de que equipo llegaba con mejor forma física y mental. El Girona rápidamente encontraba el área rival ante un Oviedo que buscaba realizar una presión asfixiante. Con Bryan Gil y Lemar en plena forma, Costas tuvo que aparecer como el principal salvador carbayón para evitar un primer gol tempranero. Dominante inicio del conjunto catalán.

Con el paso de los minutos el Girona fue instalando su plan de partido. Los de Míchel se hicieron con la posesión, dominaban el centro del campo y presionaban tras pérdida. Por su parte, el Oviedo, sin ideas, trataba de sobrevivir a unas envestidas rivales que cada vez tomaban más peligro.

Alcanzada la primera media hora de partido, el conjunto visitante fue diluyendo su ataque tras ver que sus intentos no prosperaban, en gran parte debido a un increíble David Costas, mejor jugador local, que evitó más de una jugada de peligro.

La recta final del encuentro reflejaba una estadística alarmante. El Real Oviedo no había disparado a portería, mientras que, el Girona, lo había hecho en una única ocasión. Un detalle que resume a la perfección el control sin gran peligro del conjunto rojiblanco. La ocasión más clara, un centro de Vanat desde la línea de fondo que remató a placer Iván Martín para anotar el primero. El problema fue que el balón había salido del rectángulo de juego antes del pase, quedando anulado de forma inmediata, no contando el remate para las estadísticas.

En el preámbulo del descuento, llegaría el primer lanzamiento a puerta local, con un remate de cabeza de Chiara que fue directo a las manos de Ter Stegen. Poco trabajo para los guardametas en una primera mitad que puso su punto final tras 2 minutos de descuento.

Chaira, el héroe carbayón

Pareció que, en la reanudación, la charla táctica de Almada fue más eficaz que la de Míchel, mostrando a un Oviedo más activo, posesivo y que empezó a medirse de ‘tú a tú’ con el Girona. Mejora notoria de los carbayones para la segunda mitad.

Pasada la primera hora de partido, empezó el Oviedo a llevar la voz cantante con un Ter Stegen muy seguro, que evitó varios ataques prometedores. Por su parte, el Girona también tuvo sus ocasiones, pero sin terminar de generar un peligro real sobre Escandell. A través de las idas y vueltas, el encuentro dejaba pasar sus minutos y el empate parecía ganar enteros.

Como de costumbre, cuando los onces iniciales no sirven para dar con la victoria, hay que recurrir a los cambios. El primero fue Almada, que introdujo a un Santi Cazorla recibido con una gran ovación, mientras que Míchel dio entrada a sus nuevos jugadores con una triple sustitución. Sin gran impacto inmediato, continuó la tónica.

Ya en el último cuarto de hora, los locales sorprenderían por todo lo alto. Gran jugada del Oviedo por la banda izquierda, pase de Javi López a Thiago en el interior izquierdo del área, el centrocampista, recién entrado al partido, levantó la cabeza para ver solo a Ilyas Chiara y regalarle medio gol. El delantero, sin presión y a placer, batió por raso a Ter Stegen para hacer estallar en gritos de júbilo y celebración al Carlos Tartiere. Se adelantaba el Real Oviedo que veía una posible victoria en liga varios meses después.

En los últimos cinco minutos, el conjunto de Almada no supo controlar el resultado y vio como el Girona, poco a poco, le fue ganando terreno, poniendo en un peligro constante su victoria. La entrada de Stuani le dio un gran poder aéreo al equipo de Míchel, que encontró en Echeverri una vía ofensiva muy dinámica.

A balón parado y en el descuento, que fue de 3 minutos, llegarían las jugadas más peligrosas del Girona en busca del empate. Un centro desde la derecha de Tsygankov que encontró portería hizo que Escandell sacara una mano heroica, más propia de unos reflejos felinos que humanos. Segundos después, en un saque de esquina puesto desde la izquierda, Witsel remataba en el primer palo para mandar el balón rozando el poste. Se salvaba el Oviedo para obtener su primera victoria en casa de 2026, y la primera de Almada como técnico.

Sin tiempo para más, Alberola Rojas hacía sonar su silbato para volver a darle tres puntos al Real Oviedo, algo que no pasaba desde septiembre en LaLiga. Estallaba el Carlos Tartiere que se mostró efusivamente agradecido con el esfuerzo de sus jugadores, con Santi Cazorla a la cabeza. Por su parte, el Girona se iba lastrado por la falta de precisión en el último tercio y no logra puntuar tras realizar una primera mitad muy superior. Punto final a la racha de imbatibilidad en el nuevo año para los de Míchel.

Ficha técnica

1 - Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal (Lucas, m. 70), Costas, Carmo, Javi López; Sibo (Fonseca, m. 70), Colombatto (Dendoncker, m. 87); Hassan (Thiago Fernández, m. 64), Reina (Cazorla, m. 64), Ilyas Chaira; y Fede Viñas.

0 - Girona: Ter Stegen; Arnau (Rincón, m. 69), Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Fran Beltrán (Stuani, m. 79), Iván Martín (Witsel, m. 69); Tsygankov, Lemar, Bryan Gil (Echeverri, m. 69); y Vanat.

Gol: 1-0, m.74: Ilyas Chaira.

Árbitro: Javier Alberola Rojas (comité castellano-manchego). Amonestó al local Carmo (m.39) y al visitante Tsygankov (m.80).

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports disputado en el Carlos Tartiere ante 25.085 espectadores.