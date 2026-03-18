Valencia se venga de Peter Lim y le 'mete fuego'

El magnate del Valencia es uno de los protagonistas de las Fallas, cuyos 'ninots' arderán en la noche del 19 de marzo

El Valencia sigue en una situación incómoda una temporada más. El tiempo pasa y el cuadro che no levanta cabeza. Los señalados por esta situación son muchos, desde el entrenador, pasando por la plantilla y, obviamente mirando a la dirección del club, donde Peter Lim vuelve a salir como el principal culpable de la debacle del Valencia. El magnate singapurense no tiene en sus planes abandonar el club, por mucho que la afición y gente cercana a la entidad pidan a voces su marcha. Para desquitarse y desahogarse, la Fallas se presentan como una oportunidad única para ridiculizar a Peter Lim cuyos 'ninots' arderán en la noche del 19 de marzo.

Peter Lim, dueño del Valencia, protagonista absoluto en las Fallas

Desde hace años Lim, es uno de los fijos por su gestión del club de Mestalla. El inversor singapurense vuelve a aparecer en varios monumentos, en uno de ellos en la Falla San Vicente-Periodista Azzati, conduce convertido en un demonio la carreta del Valencia, de la que tira un aficionado que carga con los restos del escudo del club. En el vehículo, viaja una pintura en la que aparecen algunas de las leyendas de la entidad como Waldo, Eizaguirre, Mundo o el 'utillero' Españeta. En la falla Sueca-Literato Azorín el empresario aparece transformado en Freddy Krueger para recrear una escena de la película 'Pesadilla en el Elm Street'. Bajo el título de ‘Pesadilla en Mestalla’, Lim aparece encima de la leyenda Mario Alberto Kempes, que está postrado en una cama ataviado con la 'senyera' y unas sábanas del Valencia con gestos de sufrimiento con “un pronóstico crítico… hasta que cambie el propietario".

El Valencia sufre las consecuencias de una nefasta dirección por parte de Peter Lim

Mientras tanto, el rumbo del club no cambia y la dirección, sin aparecer por Europa, dirige desde Singapur un proyecto que poco a poco muere ante la mirada y pena de sus aficionados, que celebran con tristeza el 107 cumpleaños del club valenciano. Prueba de la debacle del Valencia es que el equipo no ha vuelto a pisar la Champions League, competición a la que estaba acostumbrada a jugar, desde la temporada 2019-20. La destitución de Marcelino tras ganar la Copa del Rey aceleró el proceso de descomposición de un histórico del fútbol español a la deriva y clamando piedad de cara a un futuro incierto y con la Segunda división al acecho.