Se agranda el interés por fichar a Javi Guerra

El centrocampista se ha marchado de vacaciones después de haber formado parte del grupo de apoyo de la Selección Española. El valenciano es uno de los mejores futbolistas del club de Mestalla, siendo por ello que equipos como el Nápoles o el Benfica sondean su situación

Javi Guerra va a volver a ser objeto de rumores e informaciones durante este mercado de fichajes de verano. El centrocampista es uno de los mejores futbolistas del club de Mestalla y eso hace que muchos equipos estén interesados en su fichaje. Más cuando el Valencia CF se ha mostrado abierto a vender a sus jóvenes valores, Mosquera y Yarek son ejemplos, siempre y cuando lleguen ofertas que le satisfagan. Con esta situación, desde Italia y Portugal señalan que Nápoles y Benfica están muy pendientes del valenciano.

Javi Guerra ya dijo hace unos días, cuando terminó su concentración con la Selección Española formando parte del grupo de apoyo que ayudó a preparar el Mundial 2026, que no pensaba en el mercado de fichajes y estaba centrado en el Valencia CF y en la próxima temporada. Eso no ha impedido que algunos equipos se hayan interesados en ficharle siempre y cuando se pueda dar la operación.

Uno de los que siguen de cerca a Javi Guerra es el Nápoles según informa Il Mattino, quien quiere repetir la apuesta por un centrocampista joven español como hizo en el pasado con Fabián Ruiz. Otro de los clubes que no pierde de vista al valenciano es el Benfica. El club portugués quiere hacer cambios en el centro del campo, siendo Enzo Barrenechea uno de los que puede marcharse, y tiene un ojo puesto en Javi Guerra como posible relevo del argentino.

Javi Guerra tiene contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2029 y, por ahora, no piensa en cambiar de aires. Más cuando renovó no hace mucho tiempo. El centrocampista cree que el Valencia CF es el sitio ideal para seguir creciendo como jugador. En esta última temporada, el valenciano ha tenido momentos bajos y algunos más altos, pero al final ha disputado 40 partidos y 2.356 minutos en los que ha marcado 4 goles y ha dado 6 asistencias.

El Valencia CF no piensa en vender a Javi Guerra

Por otro lado, el Valencia CF tiene claro que si no llega una oferta fuera de mercado, Javi Guerra seguirá en el equipo entrenado por Carlos Corberán la siguiente temporada.

En el Valencia CF se cuenta con que Javi Guerra siga creciendo como futbolista y que permita al equipo a continuar mejorando en la clasificación de LaLiga. Con 23 años, el centrocampista está llamado a ser uno de los jugadores de presente y futuro de un Valencia CF que, sin embargo, está abierto a vender a cualquier canterano siempre y cuando llegue una gran oferta económica.