Los problemas del Valencia en el lateral derecho

Carlos Corberán no tiene efectivos para esa posición con las lesiones de Rubo Iranzo y Foulquier, después de que tampoco finalmente llegara el fichaje de Thomas Meunier

Queda todavía casi un mes para que el Valencia arranque oficialmente la temporada -será el 22 de agosto contra el Celta de Vigo-, pero al club valencianista se le acumulan los problemas en una posición concreta. Se trata del lateral derecho, donde Carlos Corberán no tiene efectivos.

El último en caer ha sido Rubo Iranzo, quien en el entrenamiento de este viernes sufrió un fuerte golpe que le hizo tener que retirarse. A falta de las pruebas médicas y la evolución, el canterano estará de momento fuera de combate. Para empezar no podrá jugar este sábado el amistoso que el Valencia disputa contra el Castellón en Paterna a partir de las 20.00 horas.

Para ese nuevo partido preparatorio no tendrá Carlos Corberán efectivos en el lateral derecho. Deberá tirar del jugador del filial Rodrigo Gamón. También podría tirar de otro joven del filial, como es Aarón Mayol. El caso es que el problema del lateral derecho está ahí, más allá del siguiente amistoso contra el Castellón.

El contexto de los problemas del Valencia con los laterales derecho

Tras la finalización del contrato y no renovación de Thierry Rendall, la lesión de Dimitri Foulquier, quien sigue recuperándose tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido hace cinco meses por una lesión en la rodilla izquierda, el equipo se quedó en cuadro.

Otro asunto relacionado con el lateral derecho fue lo sucedido con Thomas Meunier, que finalmente no firmó con la entidad valencianista con todo acordado. El belga finalmente se decantó por para marcharse al Sunderland inglés. Un asunto que agravó las dificultades del Valencia en esa posición.

Tiene aún tiempo para enmendar esa situación el Valencia, ya que el mercado de verano aún se encuentra en pleno auge y permanecerá abierto hasta el mes de septiembre. Sin embargo, esa incertidumbre no es la ideal para el trabajo veraniego de preparación de Carlos Corberán.

Los otros lesionados del Valencia

Aunque es la posición del lateral derecho la que acumula problemas en el Valencia, no es el único lugar donde Carlos Corberán cuenta con bajas en forma de lesiones. Hay que recordar que lo son de larga duración varios efectivos. Son los casos de Diego López, José Copete, Alberto Marí y Sergi Canós. Futbolistas con los que no podrá contar de momento.

La nota positiva en la pretemporada la protagonizaba hace unos días Mouctar Diakhaby, que regresó siete meses después de su lesión en la musculatura isquiotibial de la pierna derecha. El defensa quiere seguir sumando entrenamientos y minutos para convertirse en un futbolista del que pueda tirar Carlos Corberán con el arraque del curso.

El duelo contra el Castellón, tercer amistoso de pretemporada

El partido que el Valencia disputará este sábado contra el Castellón será el tercero de la pretemporada. El pasado miércoles, también en el estadio Antonio Puchades, vencía al Eldense por 3-0. Los goles eran obra del japonés Ryunosuke Sato, Jesús Vázquez y Dani Raba. Antes, el cuadro valencianista caía derrotado por 3-1 contra contra el Petro de Luanda en Girona.