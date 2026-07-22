El Valencia impone su ley y llama la atención el japonés Sato

El cuadro de Carlos Corberán se impone con claridad al Eldense con tres goles en la primera mitad; los artilleros fueron Ryunosuke, Jesús Vázquez y Raba

El Valencia CF ha vencido este miércoles ante el Eldense por 3-0 en un encuentro disputado en el Estadio Antonio Puchades. Una clara victoria del equipo de Carlos Corberán frente a un rival recién ascendido a Segunda División. Los goles valencianistas llevaron la firma de Ryunosuke, Jesús Vázquez y Raba. Todos ellos llegaron en la primera mitad.

Desde el primer momento el Valencia quiso imponer su ley y los goles y el fútbol fueron determinando. Una de las grandes atracciones en el Valencia fue la presencia del japonés Ryunosuke Sato, uno de los fichajes de la entidad valencianista para esta campaña y dejó señales de las capacidades que atesora como jugador.

Los tres goles del Valencia llegaron en la primera mitad

Precisamente Sato fue quien abrió el marcador en el minuto 22 de partido. Un pase de Raba fue rematado por el japonés con una llamativa volea con la pierna derecha. Una excelente carta de presentación. Jesús Vázquez hizo el segundo al aprovechar un rechace al palo de Sato y antes del descanso Raba puso el tercero tras una buena recuperación de Sadiq, que asistió al extremo.

Acciones en las que el Valencia demostró su superioridad ante el Eldense de Claudio Barragán, que esta temporada militará en Segunda tras su ascenso de categoría. Las fuerzas estuvieron más igualadas tras el descanso en el que aparecieron los cambios habituales en pretemporada por parte de los dos contendientes. El marcador ya no se movió más.

La pretemporada del Valencia: lo jugado y lo próximo que le viene

Hay que recordar que el Valencia perdía hace unos días en su primer amistoso de pretemporada. Fue ante el Petro de Luanda, vigente campeón de la Primera División de Angola, quien derrotó por 3-1 a los de Carlos Corberán en un encuentro que no dejó las mejores sensaciones para el equipo valencianista pese a ser un partido de preparación. Fue una cita a puerta cerrada que casi podría considerado como un entrenamiento.

La siguiente cita para el Valencia llegará el sábado que viene con el duelo contra el Castellón, también en la Ciudad Deportiva de Paterna. Ya para después quedará la doble cita en Inglaterra, donde primero el rival será el Derby County el día 28 y Stoke City el 1 de agosto. Pruebas de cada vez más potencial para ir tomando la puesta a punto ideal antes del inicio del curso liguero.

Ficha técnica

Valencia: Vicent Abril; Rubo, De Haas, Diakhaby, Jesús Vázquez; Ugrinic, Guido; Otorbi, Raba, Sato; Sadiq. También jugaron Wanjala, Gayà, Tárrega, Dieng, Pepelu, Javi Guerra, Gamón, Rioja, Almeida, Hugo Duro e Iker Córdoba.

Ramón Vila; Clemente, Antonio David, Smand, David Ruiz; Fidel, Cantó, Nacho, Justin; Nieto y Rodri Val. También jugaron Bustillo, Borja, Juanpa, Ibarrondo, David R., Yanda, Maciá, Iker Carbonell, Javi Esteban y Dijks.

1-0, m.22: Sato. 2-0, m.31: Jesús Vázquez. 3-0, m.43: Raba.

Juan Manuel Gordillo Escamilla (Comité valenciano). Amonestó a Bustillo por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido amistoso disputado en la Ciudad Deportiva de Paterna ante alrededor de 1.200 espectadores.