Hugo Duro señala que el Betis tendrá una pequeña ventaja en el Valencia - Betis

El delantero del Valencia CF ha expresado su malestar y su desacuerdo por permitir que el Real Betis haya podido aplazar su partido de la primera jornada gracias a que Gio Lo Celso ha disputado con Argentina las últimas eliminatorias del Mundial 2026

No ha arrancado LaLiga todavía y ya comienza a haber quejas y protestas por las fechas y los horarios que pone la organización presidida por Javier Tebas. El último jugador que ha alzado la voz ha sido Hugo Duro, delantero del Valencia CF, quien ha señalado en estos días que el Real Betis contará con un día más de descanso para preparar el partido que van a disputar Valencia CF y Real Betis el martes 25 de agosto. Un encuentro que ha visto su fecha original modificada debido a que el club verdiblanco se acogió a la posibilidad de aplazarlo porque Gio Lo Celso está jugando con Argentina las últimas eliminatorias del Mundial 2026.

Sin pelos en la lengua, Hugo Duro, delantero del Valencia CF, ha manifestado su queja de que el Real Betis gozará de un día más de descanso que el Valencia CF antes de que se dispute el partido que los enfrenta, gozando así de una pequeña ventaja el equipo que entrena Manuel Pellegrini. "Bueno, la norma la ha puesto LaLiga, entonces ahí poco se puede hacer, lo que sí me sorprende es que nosotros jugamos sábado contra Celta, ¿verdad? Y ellos juegan viernes, que tienen un día más de descanso, entonces eso sí que...", ha dicho en una entrevista en Plaza Deportiva.

La realidad es que el partido entre el Valencia CF y el Real Betis, correspondiente a la jornada 1 de LaLiga, se debía disputar entre los días 14, 15 y 16 de agosto, pero ha sido aplazado por petición del Real Betis para poder contar con Gio Lo Celso. Una vez puestos los horarios de las tres primeras jornadas, el Real Betis jugará el viernes 21 contra la Real Sociedad y el Valencia CF, por su parte, se medirá el sábado 22 contra el RC Celta, contando por tanto el Valencia CF con un día menos de descanso que el Real Betis.

Hugo Duro se queja de empezar LaLiga tan pronto

Hugo Duro se ha mostrado también extrañado porque por la ausencia de un jugador, se llame Lo Celso o de otra manera, se aplace un partido. El delantero del Valencia CF ha añadido que no entiende que LaLiga comience tan pronto a sabiendas que el Mundial 2026 termina tan tarde. "Lo que no entiendo es que empiecen a jugar antes que nosotros, porque no sé, no lo veo lógico, entonces sí que es verdad que lo veo raro que nosotros juguemos sábado y martes y ellos jueguen viernes y no sé qué día jugarán, pero bueno, que ya mínimo es un día más, eso sí que nos ha sorprendido un poco, pero bueno, decisiones de, como te digo, cosas que no podamos controlar tampoco... Lo que llama la atención es que sea por un jugador. Es raro que, no sé, creo que somos la única liga, empezamos el 15, ¿no? Entonces cuando eres el único en algo, raro es".

De hecho, la gran mayoría de las grandes ligas europeas comienzan a finales de agosto y no a principios de ese mes.