Ramazani se deja querer por el Valencia

El extremo, que jugó el pasado curso en Mestalla en calidad de cedido, ha respondido a una publicación en la que salen Javi Guerra, Sadiq y Jesús Vázquez con un esclarecedor "falta uno"

El Valencia sigue trabajando en el mercado de fichajes en busca de esas piezas que le den a Corberán la posibilidad de pelear por cosas más emocionantes en Liga. Con Meunier descartado y en la busca de un lateral derecho, desde Mestalla se han encontrado con un "guiño" en redes sociales que deja muy clara las intenciones de su protagonista.

Ha sido Ramazani, que el pasado curso estuvo cedido en el Valencia desde el Leeds United y que terminó el curso con una participación en 27 partidos, seis goles y una asistencia en Liga. Ramazani tiene contrato en el Leeds United hasta junio de 2028 pero después de responder a una publicación en Instagram en la que salían tres de sus compañeros en un entrenamiento, su futuro podria estar ligado a Mestalla.

Ramazani 'responde' al Valencia

Ramazani ha aprovechado la herramienta que ofrecen las redes sociales para responder a una publicación de la cuenta @Padrenciaoficial en Instagram en la que aparecen Javi Guerra, Sadiq y Jesús Vázquez sonrientes en un entrenamiento con el Valencia. A esta misma publicación, el nigeriano Sadiq le dio me gusta y ese gesto también fue respondido con un comentario por Ramazani. El jugador de 25 años nacido en Bélgica respondió con un "falta uno". Esta respuesta de Ramazani a la publicación en la que salen tres de sus compañeros del pasado curso en el Valencia ha sido tomada como toda una declaración de intenciones por parte del extremo.

Ramazani, un delantero deseado en el Valencia

Ramazani dejó un gran recuerdo en el Valencia la pasada temporada y es que además de sus goles, uno de los protagonistas que sale en la foto mencionada anteriormente, Javi Guerra, declaró días atrás a Tribuna Deportiva su afinidad con el de Bélgica y apostó porque la situación se de para que regrese a Mestalla: "Ramazani era el compañero con mayor afinidad. Nos sentábamos juntos al vestuario y le he preguntado por cómo le va y su situación. Le publiqué en Instagram y se ha liado un poco. Ojalá se dé la situación de que pueda venir. Si lo tienes enchufado puede dar cosas".

Ramazani el pasado curso con la camsieta del Valencia

El Leeds no tiene claro qué hacer con Ramazani

El Leeds, que en la primera temporada de Ramazani vio como el belga jugaba un total de 29 encuentros en la Championship marcaba seis goles y repartía seis asistencias. Estos buenos números despertaron el interés del Valencia en un jugador que ya conocía España después de pasar cinco temporadas en el Almería.

El Leeds United de momento no ha tomado una decisión en relación al futuro de Ramazani y no se sabe si quiere volver a cederlo o intentar sacar tajada con un traspaso definitivo. En el verano de 2024, los ingleses le pagaron en torno a 7,7 millones de euros al Almería. Lo que si está claro, más después de la respuesta del propio jugador en Instagram, es que Ramazani quiere volver al Valencia.