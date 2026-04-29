Contactos por Ramazani: el Valencia da el primer paso para la continuidad del belga

Ron Gourlay quiere quedarse con el extremo en propiedad la próxima temporada y ya mantiene conversaciones con el Leeds United, donde el jugador tiene contrato hasta 2028

Largie Ramazani está siendo uno de los jugadores más importantes del Valencia Club de Fútbol en esta segunda parte del campeonato, de ahí que el club che esté más que interesado en seguir contando con el futbolista belga la próxima temporada. El extremo es propiedad del Leeds United, desde donde llegó cedido el pasado verano pero sin incluir ningún tipo de opción de compra, por lo que a priori, Ramazani volverá a Inglaterra cuando acabe la temporada en el Valencia.

Sin embargo, su gran rendimiento desde finales de enero le ha llevado a la titularidad ya sea en la banda derecha como en la banda izquierda en los diez últimos partidos, cuando antes no había sido titular en LaLiga en ningún encuentro. Ramazani ha respondido a la confianza de Corberán haciendo seis goles y una vía de escape recurrente para el juego ofensivo del equipo gracias a su velocidad y verticalidad, aportando de manera considerable a sumar 15 de los últimos 22 puntos posibles.

La intención del Valencia y la realidad del Leeds

De esta forma, la intención de Ron Gourlay no es otra que la de intentar hacerse con la propiedad de Ramazani, para ello, según apunta el diario As, ya mantiene conversaciones con el Leeds United para conocer cuáles podrían ser las condiciones de un hipotético traspaso del jugador belga al club de Mestalla.

De momento, las posturas están alejadas. El Leeds está centrado en atar la permanencia en la Premier League, tiene un colchón de seis puntos a falta de doce por disputarse, y una vez se consiga el objetivo, será el momento de comenzar a planificar con más detalle la próxima temporada.

Los mensajes que llegan desde Inglaterra son de que el Leeds United cuenta con Ramazani para la próxima temporada. Evidentemente esto podría ser una estrategia de cara a futuras negociaciones, bien con el Valencia bien con otros interesados, pues saben en Ellan Road que el extremo belga se está revalorizando en esta tramo final de la temporada. Pero también es cierto que el club inglés tiene muchísimos jugadores en su demarcación y todos no caben, por lo que apunta a que volverá a ser un verano muy largo para Ramazani, el Leeds y el Valencia.

Ramazani, Guido, Beltrán, Unai Núñez...

El belga es uno de los tres cedidos que tiene el Valencia en su plantilla. El cuarto que acaba contrato es Guido Rodríguez, que de no renovar con el Valencia quedaría libre, y ya hay varios clubes al acecho como son el Villarreal o el Real Betis, done ya jugó antes de emigrar a la Premier League. Gourlay no quiere alargar la situación con el argentino pero tampoco quiere que suceda esto mismo con el ex del Almería, al que le gustaría tener en Valencia desde el primer día de pretemporada.

Los casos de Lucas Beltrán y Unai Núñez van a diferente ritmo. Hasta la fecha, el Valencia no ha iniciado contacto alguno ni con la Fiorentina ni con el Celta de Vigo para intentar hablar de una posible compro a ampliación del préstamo.