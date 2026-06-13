El Sevilla se frota las manos con el primer regalo de Rubén Vargas en el Mundial

El extremo se sitúa en el centro del escaparate y despierta expectación con una actuación destacada en el duro empate de Suiza contra Qatar después de superar sus molestias, mientras que Sow no dispuso de minutos; el bético Ricardo Rodríguez también partió de titular

Rubén Vargas fue de los mejores de Suiza en la victoria contra Qatar. IMAGO

Rubén Vargas se erige en una de las principales esperanzas del Sevilla para hacer caja este verano y las molestias sufridas en vísperas del comienzo del Mundial hizo saltar las alarmas en Nervión por la posibilidad de que pudiera repercutir en su presencia en el escaparate mundialista.

Contratiempo que se quedó en susto, pues esta noche llegaron buenas noticias desde el Levi's Stadium de Santa Clara por la titularidad del extremo zurdo en el estreno de Suiza contra Qatar, que terminó con empate con gol catarí en la prolongación.

El futbolista sevillista se recuperó a tiempo y Murat Yakin no dudó en situarlo en el costado izquierdo del ataque contra el combinado dirigido por Julen Lopetegui. El otro sevillista, Djibril Sow, partió en el banquillo a la espera de tener minutos en la segunda mitad, pero no tuvo minutos.

Vargas, una amenaza desde el comienzo del partido

Y lo cierto es que Vargas, apagado en la recta final de la temporada con la camiseta blanquirroja, arrancó muy motivado y se erigió en unos de los futbolistas más activos durante los primeros compases del choque junto a Embolo, autor del tanto suizo desde el punto de penalti. De hecho, generó mucho peligro por el costado zurdo, con atrevimiento, electricidad y mucho desborde en la jornada 1 del Grupo B de este Mundial de la FIFA 2026.

Su chispa desbordó a la defensa de Lopetegui en la fase inicial, cuando llegó el 0-1, y más adelante, Yakin decidió permutar las posiciones entre el sevillista y Ndoye pasando a percutir por la derecha, posición en la que justo antes del descanso dispuso de una ocasión clara. No en vano, se apoyó en Embolo para plantarse delantero del meta catarí, que logró despejar su disparo en el último momento.

El más peligroso en la segunda parte hasta el cambio

En la segunda mitad regresó a la izquierda y se convirtió en una pesadilla para la zaga rival, que lo tuvo que frenar en falta en varias ocasiones por su velocidad y recursos para desbordar. Una exhibición que lo sitúa en el centro del escaparate desde el primer partido de la cita mundialista mientras en Nervión se frotan las manos.

En el minuto 79 abandonó el terreno de juego sustituido por Amdouni tras brindar al Sevilla un primer regalo valioso de cara al mercado al ser uno de los futbolistas más destacados de Suiza.

Protagonismo para el bético Ricardo Rodríguez

También tuvo mucho protagonismo el todavía bético Ricardo Rodríguez, carrilero largo en el 3-4-3 de Yakin, pues estuvo participativo en ataque con continuas incorporaciones en su banda para doblar a Vargas o Ndoyem y con algunos centros certeros con los que generó verdadero peligro.

Es cierto que su buena actuación no repercute en el Betis, pues acaba contrato el 30 de junio y pondrá fin a su etapa en Heliópolis, si bien a los béticos le llamó la atención su poderosa proyección ofensiva.