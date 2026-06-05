Preocupación en Suiza y en el Sevilla con Rubén Vargas

El extremo se retiró del último entrenamiento de su selección por unas molestias y es duda para el próximo amistoso. En Nervión cruzan los dedos para que se recupere, pues esperan que se revalorice en un escaparate inmejorable de cara a su posible venta

El Sevilla FC necesita vender para aliviar su delicada situación económica. Si el pasado verano fueron Lukébakio, Badé y Stanis Idumbo quienes dejaron un buen puñado de millones en las arcas, lo que no evitó nuevas pérdidas, en esta ocasión no se vislumbran unos traspasos tan elevados como los de los dos primeros. Pero sí hay varios nombres subrayados en rojo como potenciales activos que a buen seguro serán colocados en el mercado, siendo uno de los casos más claros el de Rubén Vargas.

Sobre el papel, el internacional suizo es el futbolista más determinante de la plantilla nervionenses. Pero sus lesiones han sido un importante lastre en la recién concluida temporada. Unos problemas físicos que han impedido su revalorización y que le siguen persiguiendo todavía, mientras se encuentra concentrado con su selección para preparar el Mundial. Sin duda, una noticia preocupante tanto para el combinado helvético como para el propio club sevillista, que confía en que su jugador se muestre en el escaparate que supone la cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá para poder sacar la máxima tajada posible.

En el aire su presencia en el amistoso ante Australia

El pasado domingo, Rubén Vargas fue titular en el amistoso ante Jordania que Suiza resolvió con victoria por 4-1, contando su compañero Djibril Sow con media hora de juego. Pero las alarmas han saltado en el último entrenamiento, el primero ya en la ciudad norteamericana de San Diego, en el que el extremo se tuvo que retirar antes de tiempo por unas molestias en su pierna derecha.

Tras ser atendido por los doctores de su selección, no se ha emitido un parte médico y desde su país indican en que se trata más bien de una medida de precaución, pero lo cierto es que el sevillista se marchó con un gesto de contrariedad y es duda para el siguiente y último duelo amistoso. El mismo tendrá lugar este próximo sábado ante Australia en el Snapdragon Stadium de la propia ciudad californiana.

Tras ello, Suiza debutará en el Mundial el sábado 13 de junio ante Qatar, debiendo medirse también en la fase de grupos a Bosnia y Herzegovina (jueves 18) y la anfitriona Canadá (miércoles 24). De momento, desde el combinado helvético apuntan que Vargas "está siguiendo un plan individual". Pero tanto su seleccionador, Murat Yakin, como todos en Nervión cruzan los dedos para que llegue en condiciones al torneo que acapara todos los focos.

Los números de Rubén Vargas en la 25/26

Al mismo, el futbolista de origen dominicano llega tras una temporada en la que se ha perdido hasta 16 encuentros por sus problemas físicos. Antes de sufrir una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo en el mes de noviembre, ante el Espanyol, solo se había ausentado en el estreno liguero contra el Athletic, firmando tres goles y tres asistencias en 12 partidos. Pero desde aquel contratiempo frente a los pericos y su posterior recaída ante el Celta de Vigo, Vargas no volvió a ser el mismo. De hecho, aunque participó en los 11 últimos encuentros de LaLiga, y contribuyó con dos asistencias, no jugó el papel protagonista que se esperaba de él para alcanzar la permanencia.

Entre los sevillistas con mayor valor de mercado

Pese a todo ello, no obstante, se trata de uno de los grandes activos del plantel nervionense, como demuestra que su valor de mercado sea de 12 millones de euros según la web especializada Transfermarkt. Solo aparece por arriba en este ranking el canterano Juanlu (15), igualando al suizo otros potenciales traspasados como Agoumé, Akor Adamas y Carmona.

Ya estuvo cerca del Villarreal

Cabe recordar que ya el pasado verano se negoció la venta de Rubén Vargas con el Villarreal, si bien el 'submarino' comenzó ofreciendo 10 millones y en Nervión lo tasaron en 15. Solo en las últimas horas del mercado se animaron desde La Cerámica a acercarse a dicha cantidad, pero el Sevilla FC acabó rechazando su propuesta ante la falta de tiempo para encontrar un relevo de garantías. En cualquier caso, podría dejar una importante plusvalía, pues su fichaje procedente del Augsburgo solo costó 2,5 millones.