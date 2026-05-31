Rubén Vargas se posiciona en el escaparate antes del comienzo del Mundial para beneficio del Sevilla

El primer amistoso previo de Suiza, ante Jordania, dejó a las claras el rol que desempeñará el extremo sevillista en la cita mundialista, mientras que Sow ingresó a la hora de partido

Rubén Vargas se erige en una las posibilidades más evidentes del Sevilla de hacer caja este verano con su traspaso, tanto en cuanto mantiene un buen cartel en Europa y lo podrá reforzar considerablemente en el escaparate del Mundial, al que acude como un fijo con Suiza.

No en vano, esta misma tarde ha empezado a calentar motores y a tomar posiciones el extremo izquierdo nervionense al participar en el triunfo de su selección en el amistoso contra el combinado de Jordania, también en la cita Estados Unidos, México y Canadá.

Vargas fue titular contra Jordania y participó en el mejor momento helvético

De este modo, como prueba de su importancia en el combinado helvético, Vargas integró el once inicial de Murat Yakin y contribuyó en el triunfo por 4-1, pues con él en el terreno de juego los suyos abrieron brecha en el marcador con tres goles, dos de penalti, transformados por Embolo y Xhaka, y otro de Ndoye.

Así, Vargas estuvo sobre el césped los primeros 45 minutos, cuando se desató la furia Suiza, y se quedó en el vestuario tras el descanso, saliendo en su lugar Fassnacht, a la postre el autor del último gol helvético. El sevillista se desempeñó en el perfil izquierdo del ataque en un 3-4-3.

Media hora para Djibril Sow

También disfrutó de minutos con Suiza Djibril Sow, aunque en su caso no salió de inicio ni fue uno de los múltiples cambios al descanso. Y es que el centrocampista nervionense no ingresó en el verde hasta pasada la hora de partido, cuando ocupó el lugar del goleador Xhaka.

A priori, Sow, a diferencia de Vargas, no es considerado como titular por Yakin, pero sí que entra habitualmente en los segundos tiempos y también podría revalorizarse al igual que el extremo, sobre el papel, pieza indispensable en los planes del técnico del combinado de Suiza.

A los sevillistas todavía le queda una prueba más antes del Mundial, justo una semana antes de su estreno ante Qatar. Así, Suiza se medirá a Australia el próximo sábado 6 desde a las 21:00 horas, test definitivo antes de poner rumbo a su sede de concentración.

Lo cierto es que el Sevilla tiene depositadas muchas esperanzas en el Mundial, porque sabe que, especialmente en el caso de Vargas, podría dispararse su valor de cara a un traspaso muy beneficioso para sus intereses.

Minutos para el bético Ricardo Rodríguez

El bético Ricardo Rodríguez también tuvo minutos en el triunfo de la selección suiza, pues entró después del descanso por Elvedi para disponer del carril zurdo. Con él en el campo llegó el 4-1 helvético.