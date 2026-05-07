El regreso de Sow fuerza a García Plaza a tomar una decisión difícil para el Sevilla - Espanyol

La vuelta del helvético genera un dilema al técnico al verse obligado a elegir para la 'finalísima' entre dos futbolistas con perfiles muy distintos; Azpilicueta también aprieta

La victoria contra la Real Sociedad propiciará probablemente que Luis García Plaza apueste por un once muy similar en la finalísima del próximo sábado contra el Espanyol, convertido en un rival directo tras su pésima racha en 2026.

Sin embargo, el técnico madrileño, que desplegó un 4-4-2 con novedades muy llamativas como la presencia de Ejuke, se enfrenta a un dilema trascendente por el regreso de Djibril Sow, que fue baja contra los donostiarras por sanción y ya ha cumplido ciclo.

Esta ausencia y la de su relevo natural, Manu Bueno, lesionado, condicionó la apuesta del entrenador sevillista, que apostó por introducir a Gudelj en el doble pivote para reforzar la faceta defensiva del centro del campo, confirmando su postura con Batista Mendy, al que ha sumido en un evidente segundo plano.

Gudelj o Sow, la diatriba de García Plaza

Ahora, García Plaza tendrá que decidir si le hace hueco en el once al internacional suizo después del buen rendimiento del equipo ante la Real Sociedad y cómo lo encaja en el sistema. Y es que los nervionenses lograron mantener la portería a cero y no concedieron ningún remate a portería durante los 90 minutos.

Cabe recordar que García Plaza, en su debut en el Carlos Tartiere, apostó por Sow en la media punta con Akor Adams por delante mientras que, tras dos suplencias ante Atlético y Levante, en el choque ante Osasuna, ya con Maupay e Isaac Romero arriba, lo situó en el doble pivote y participó en el gol blanquirrojo con asistencia al galo.

Sow, segundo máximo goleador del Sevilla

Con los dos atacantes asentados en un momento donde el Sevilla le urgen victorias, lo lógico es que la duda se encuentre en si vuelve a utilizar al suizo en línea con Agoumé, con el consecuente sacrificio del Gudelj, o si mantiene al serbio tras la solidez sevillista contra el cuadro vasco.

Cabe decir que en el caso de devolver al once a Sow, Gudelj iría al banquillo, pues se ha quedado sin sitio en el centro de la defensa, donde son intocables Castrín y Kike Salas, a la par que difícilmente regresará a la línea de cinco. Hay que recordar que Sow se erige en el segundo máximo goleador del equipo con cinco goles y que también registra dos asistencias.

Azpilicueta, la otra gran duda

La otra gran duda del once es si considera a Azpilicueta preparado para partir de inicio después de no emplearlo contra la Real una vez recuperado de su lesión.

De hacerlo, lo más lógico sería que lo situara en la misma posición en la que terminó colocándolo Almeyda, como lateral derecho en lugar de José Ángel Carmona, de la partida en la última victoria en detrimento de Juanlu. En el centro de la zaga no moverá a los dos canteranos, en un gran estado de forma.

Por ende, tendría sentido una retaguardia integrada por Azpilicueta y Suazo en los carriles y Andrés Castrín y Kike Salas en el eje de la defensa. Por lo demás no se esperan más cambios después de la excelente puesta en escena de Ejuke, el auténtico agitador del ataque hispalense.