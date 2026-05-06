Ventaja histórica del Sevilla en la 'final' con el Espanyol, su víctima preferida en Nervión

El Sevilla afronta este partido clave con un notable aliado numérico, pues recibe al equipo al que más veces ha ganado en Nervión y con una racha espectacular en este siglo

Tras ganar a la Real Sociedad, el Sevilla afronta el próximo sábado una cita con tintes dramáticos con la visita del Espanyol, implicado también en la lucha por el descenso, y lo cierto es que los nervionenses cuentan con dos aliados notables para este encuentro vital.

Por un lado, el empuje de un Ramón Sánchez-Pizjuán que volverá a presentar un ambiente espectacular para espolear a los suyos en una situación tan extrema, y por otro, el respaldo absoluto de los números en el cómputo global de visitas pericas al feudo blanquirrojo.

Y es que la mayoría de conclusiones cuando se repasan los antecedentes del choque de este sábado resultan positivas para el Sevilla, desde la suma total de enfrentamientos como local a los últimos precedentes, que sonríen sin fisuras a los pupilos de Luis García Plaza.

El Espanyol es el equipo al que más veces ha ganado el Sevilla en casa

Para empezar, el Espanyol se erige en la víctima preferida del Sevilla en casa al tratarse del rival al que más veces se ha impuesto en casa en toda su historia en Primera división, con un total de 52 victorias en 75 partidos y solo ocho derrotas. Cuatro triunfos más que el segundo en esta lista, un Athletic Club que ha caído en Nervión en 48 ocasiones.

Es decir que el Espanyol solo ha regresado a Barcelona con los tres puntos en el 10% de sus desplazamientos y ha sumado 15 empates, mientras que el resto de duelos se han saldado con victorias de los sevillistas, lo que equivale a un 69'3% de las visitas blanquiazules. Además, el Sevilla le ha marcado 155 goles, más de dos por partidos, y ha encajado únicamente 67.

El Sevilla no pierde como local con el Espanyol desde la temporada 10/11

Esta brutal ventaja sevillista se refleja en los resultados en el presente siglo y, sobre todo, en la prolongada racha positiva de los anfitriones contra el Espanyol. Y es que para encontrar un triunfo perico en Nervión en la máxima categoría hay que remontarse 15 años atrás, más concretamente a la temporada de 10/11, cuando el 15 de enero de 2011, el Espanyol asaltó por última vez el Sánchez-Pizjuán con un 1-2 con dos goles de José Callejón que dejaron en nada el tanto de Negrero.

Desde entonces, sevillistas y espanyolistas se han medido en un total de 12 ocasiones en la 'Bombonera', con un saldo completamente favorable para los hispalenses, que retuvieron los tres puntos hasta en ocho ocasiones y firmaron tablas en el resto de envites, para sumar 28 puntos de 36 posibles.

Especialmente llamativo fue el resultado registrado en el debut en LaLiga de Jorge Sampaoli, cuando su Sevilla, en un partido de locura en la primera jornada de la 16/17, ganó por 6-4 con dianas de Sarabia, Vietto (2), Franco Vázquez, Ben Yedder y Kiyotake.

La última visita perica terminó en empate y la anterior en triunfo hispalense

Cerrando el cerco en cuanto a proximidad, las últimas cinco visitas presentan un balance de tres victorias nervionenses y dos empates, el último la pasada temporada el 25 de enero de 2025.

Por entonces, Kumbulla adelantó a los catalanes y Badé estableció las tablas. Antes, en la visita anterior, en la 22/23, el Sevilla se impuso por 3-2 con aciertos de Bryan Gil, Ocampos y Pape Gueye.